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金山去年犯罪率是2001年以來最低 民眾：不敢相信

編譯林思牧／綜合報導
田德隆區是舊金山治安最差的區域之一。 (谷歌地圖)
田德隆區是舊金山治安最差的區域之一。 (谷歌地圖)

舊金山市警局與加州司法廳公布的犯罪數據指出，2024年舊金山的犯罪率，是從2001年以來的最低水平。有些民眾聽到這個消息，簡直不敢相信。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據市長布里德 （London Breed）辦公室發布的新聞稿，以及紀事報對舊金山市警局和加州司法廳數據的分析，舊金山去年的暴力犯罪（violent crimes）和財物犯罪（property crimes）都達到了 2001年以來的最低水準。

布里德辦公室和舊金山市警局指出，一系列措施包括運用新科技、執法機構和檢察官之間更好的協調以及戰略干預，是導致犯罪率下降的原因。在新聞發布會上，警察局長史考特（Bill Scott）感謝警員的努力，以及布里德為該部門取得「改變遊戲規則」的新科技所提供的支持。

2023年至2024年間，報告的暴力犯罪數下降了14%，扭轉了前面三年的上升趨勢。儘管幾乎肯定有些漏報，但已報告的財物犯罪案件仍進一步下降，減少了31％，加速了自去年開始的下降趨勢。

根據全國犯罪抽樣網站「即時犯罪指數」的數據則顯示，全美國犯罪率的下降幅度要小得多，暴力犯罪估計下降了2.4%，財物犯罪僅下降了0.1%。蓋洛普最近的一項民調顯示，儘管犯罪率下降，但64%的美國人認為2024年的犯罪率比2023年更高。

在舊金山，公共安全是11月市長選舉中選民最關心的議題，而且許多市民並不相信犯罪統計數據，因為舊金山經常出現極為混亂的場面，包括公共場所群聚吸毒和精神病患者的反常與越軌行為。儘管如此，離任市長布里德仍宣稱，2024年犯罪率下降證明，為警方提供「工具和支持」可以帶來「令人難以置信的結果」。

這個消息對競選連任失敗的布里德而言，顯然是晚到了幾個月，而且仍有許多市民認為消息與事實不符。

舊金山 暴力犯罪 加州

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