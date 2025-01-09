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科博思控歧視求償1000萬 聖馬刁縣回應：沒有根據

記者徐蓓蓓／紅木城報導
聖馬刁縣警長科博思提告聖馬刁縣，並要求1000萬元的賠償。（取自聖馬刁縣官網）
聖馬刁縣警長科博思提告聖馬刁縣，並要求1000萬元的賠償。（取自聖馬刁縣官網）

聖馬刁縣日前就該縣警察局長科博思（Christina Corpus)聲明，將以「種族主義，騷擾，歧視和報復」等罪名起訴聖馬刁縣並要求1000萬元賠償金一事發表聲明，並就科博思聲明中提到對其進行調查的報告訪問紀錄中消失的頁面和調查費用做出回應。

據the Almanac報導，聖馬刁縣警長科博思提告聖馬刁縣在對她的管理進行調查的過程中有「種族主義，騷擾，歧視和報復」行為，並要求1000萬元的賠償。

聖馬刁縣聲明稱：「聖馬刁縣律師辦公室知曉科博思針對本縣提出的賠償要求，並指出提出政府賠償是提出法律訴訟的前提。科博思提出的賠償金額是1000萬。科博思在聲明中提到她因為身為女性和拉丁裔而被歧視、騷擾和毀壞名譽是完全沒有根據的，分散了集中在導致目前事態的原因上的注意力。」

聲明指出，科博思提交的政府賠償要求中，基本上缺少任何支撐其結論的證據，並且令人震驚地指責柯德爾法官(LaDoris Cordell)參與了一場「邪惡的陰謀。」柯德爾是一位極其受人尊敬的前法官，有著幾十年公共服務的經驗，其中包括確保執法負責方面的內容。作為獨立調查人，她自行來決定調查使用的方法。科博思的聲明中還出現了錯誤和拼寫錯誤的任命。

柯德爾訪問艾恩勒（Victor Aenlle) 紀錄的全文已經上傳該縣網站。柯德爾報告初次發布時，所有柯德爾引用或依賴的訪問記錄都有公開。其中沒有公開的29頁記錄是因為柯德爾沒有引述其中的內容，或對報告主題不重要。這些沒有公開的紀錄並沒有什麼見不得人。但既然現在公眾對這些內容有興趣，這29頁內容目前也已經上傳到本縣網站。

在調查報告的花費方面，柯德爾簽訂合同以每小時750元的價格來展開調查。調查和相關報告費用大概花費了20萬元來完成。這些費用與調查內容的複雜和敏感程度，以及柯德爾本人的經驗、專業水平以及獨特的資歷是相稱的。也與柯德爾訪問的人數眾多相關，包括40名現僱員和前僱員，還有柯德爾為評估大量投訴的真實性花費的大量時間相關。

聖馬刁縣聲明，柯德爾是一位極其受人尊敬的前法官。（取自柯德爾網站）
聖馬刁縣聲明，柯德爾是一位極其受人尊敬的前法官。（取自柯德爾網站）

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