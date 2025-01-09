租房市場陷阱多 警揭露詐騙手段、籲租客當心

警方提醒居民提防租房陷阱。（路透）

隨著租房市場競爭加劇，針對租房者的詐騙案件呈現上升趨勢，當地政府提醒居民提高警惕。聖荷西 警察局（SJPD）和聖塔克拉拉縣警局警告稱，租房詐騙手段正變得越來越複雜，給執法部門和受害者帶來巨大挑戰。

據警方介紹，這類詐騙通常涉及偽造的出租廣告。犯罪分子以虛假的房源吸引受害者，隨後要求支付定金或提供敏感個人信息，包括銀行帳戶和社會安全號碼。

根據NBC Bay area的報導，這些罪犯使用精心設計的策略，使執法部門難以追蹤、調查和預防此類犯罪。

根據聖塔克拉拉縣警局辦公室的資料，出租詐騙的案件數量近年來顯著增加。2024年報告了約9起案件，相較2023年的4起，增長了一倍以上。這些案件主要發生在包括洛斯蓋圖、庫比蒂諾、薩拉度加和東聖荷西在內的區域，以及莫甘山和吉爾洛等地。

警官邁克爾羅（Michael Low）表示，這類詐騙不僅局限於本地，跨州甚至國際犯罪分子也可能參與其中。「犯罪分子利用技術手段和心理戰術，專門針對急需住房的租房者，尤其是缺乏經驗或資源的弱勢群體。」

為避免成為租房詐騙的受害者，警方建議租客核實房源資訊，直接與物業公司或房東 聯繫，確認房源的真實性。謹慎對待支付要求，避免提前支付定金，尤其是在沒有簽訂正式合同的情況下。保護個人資訊，不要輕易提供社會安全號碼、銀行帳戶或其他敏感資訊。對任何要求立即支付或提供資訊的情況保持警惕。如果發現疑似詐騙，請立即向當地警局或縣警辦公室舉報。

警方表示，這類詐騙不僅威脅到個人財產安全，還加劇了住房市場的緊張局面，特別是對低收入 群體和老年人造成了嚴重影響。如果遭遇租房詐騙，請撥打當地警方或聖塔克拉拉縣治安官辦公室的熱線舉報。執法部門呼籲公眾提供線索，共同打擊這一日益嚴重的犯罪行為。