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芭芭拉李宣布角逐屋崙市長 啟動競選活動

編譯廖宜怡／綜合報導
前聯邦眾議員芭芭拉李8日宣布參選屋崙市長，正式啟動競選活動。（美聯社）
前聯邦眾議員芭芭拉李8日宣布參選屋崙市長，正式啟動競選活動。（美聯社）

代表東灣地區擔任了20多年聯邦眾議員的芭芭拉李（Barbara Lee）8日正式宣布啟動競選活動，加入即將於4月舉行的屋崙市長特別選舉。

這次屋崙市長特別選舉是因為前市長盛桃（Sheng Thao）於去年11月遭到選民罷免而舉行，勝出者將接下盛桃餘下的任期。屋崙市議會6日已選出市議員詹金斯（Kevin Jenkins）出任臨時市長，直到4月選出新市長為止。

芭芭拉李在宣布參選的影片中說：「我經常聽到人們說屋崙一團亂，但是，讓我們向他們展現一個團結的屋崙吧，這我們骨子裡的DNA。」

芭芭拉李坦承，屋崙確實存在許多問題，但「只要我們團結起來，我們可以為居民提供住房、確保每個人都能安居樂業、小商業能獲得支持、重建人們對這個城市的信任。只要我們團結起來，屋崙可以成為創新者和夢想家的燈塔。」

不過，舊金山紀事報認為，芭芭拉李傳達的「團結屋崙」（One Oakland）訊息，與盛桃在競選和擔任市長時傳達的訊息十分相似。

曾擔任前屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）公關主任的波頓（Justin Berton）說：「她以希望和復興作為她的競選精神，這是一個強而有力的訊息。屋崙人對復興感到振奮，他們希望進一步了解她將如何重開消防站、雇用更多警察、清理街道。」

芭芭拉李目前面對的最強勁對手，是2022年曾參選屋崙市長、以些微票數輸給盛桃的泰勒（Loren Taylor）。泰勒表示，他期待與芭芭拉李進行「良性辯論」，但強調自己與78歲的芭芭拉李之間的年齡差距。

泰勒說：「雖然我非常尊敬眾議員本人，以及她27年來在華府做出的貢獻，但我認為，屋崙需要一種新的領導和治理方式。如果我們真的想要解決困擾本市的問題，我們需要新一代領導人。」

泰勒還表示，儘管他擔任了一屆市議員，但「我並非職業政客，我將用外部視角、活力和緊迫感，以新的方式應對屋崙的挑戰。」

不過，芭芭拉李強調，她已獲得屋崙工會的支持，並稱她的經驗正是面臨巨額預算赤字的屋崙所需要的。她說：「現在是我將商業和立法經驗帶回屋崙、推動屋崙復興的時候。」

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