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舊金山市長羅偉今就職 逾2000人將出席觀禮

記者李怡／舊金山報導
舊金山市政廳前廣場8日舉行的當選市長羅偉的就職典禮。市政府與舊金山警局採取了嚴密的安保措施。現場設置了多重隔離圍欄，並安排安檢點對參與者進行檢查。（記者李怡/攝影）
舊金山市政廳前廣場8日舉行的當選市長羅偉的就職典禮。市政府與舊金山警局採取了嚴密的安保措施。現場設置了多重隔離圍欄，並安排安檢點對參與者進行檢查。（記者李怡/攝影）

舊金山市政廳前廣場7日已準備就緒，迎接即將舉行的新任市長羅偉的就職典禮。現場各項設施均已完成搭建、布置，預計將有2000餘位市民、社區領袖和官員代表參與，共同見證市長宣誓就職的歷史性時刻。在8日的就職典禮中，新市長羅偉的施政計畫將備受關注，據悉，新市府將在未來一年內啟動多個住房建設項目、計畫增加臨時收容中心數量、以及增加公交班次、優化地鐵服務以改善公共交通等。

現場所見，市政廳前的廣場被打造成為一個莊嚴的典禮場地。千張座椅整齊排列，正對著搭建的主舞台，舞台背後是舊金山市政廳氣勢恢宏的建築。舞台上設置了多塊大型顯示屏，將實時轉播典禮過程，方便現場每一位參與者都能清楚觀看。

技術支援團隊在場地一側搭建的帳篷內忙碌調試音響和影像設備，確保典禮音效完美。場地周圍飄揚著舊金山市政旗幟，增添了濃厚的儀式感。

為了確保活動安全，市政府與舊金山警局採取了嚴密的安保措施。現場設置了多重隔離圍欄，並安排安檢點對參與者進行檢查。

通往市政廳的主要道路實施了臨時交通管制，為參與者提供安全且不受干擾的環境。現場還準備了便攜洗手間、醫療服務和指引標示。

據了解，本次就職典禮預計將吸引超過2000名來自各界的人士到場，其中包括政府官員、社區領袖、企業代表以及普通市民。

有在場市民表示，這是一次見證歷史的機會，能親臨現場是一種榮耀。這不僅是一次政治活動，更是一座城市團結的象徵。超過2000人聚集在一起，展現了舊金山市民對下一屆政府領導人寄予的厚望。

在8日的就職典禮中，新市長羅偉的施政計畫將備受關注，特別是住房問題、治安提升以及無家可歸者的安置措施。據悉，市政府將在未來一年內啟動多個住房建設項目，以緩解租金壓力和住房短缺。同時，警方將加強市區巡邏，應對近期犯罪率上升的問題，提升公共安全。

市政府還將致力於改善公共交通，包括增加公交班次、優化地鐵服務，以及改善基礎設施維護。此外，針對無家可歸者問題，政府計畫增加臨時收容中心的數量，並為這些群體提供更多就業與醫療資源，助其重新融入社會等市政計畫，倍受市民關注。

舊金山市政廳前廣場加緊布置，準備迎接新市長就職典禮，預計8日有2000餘人出席參...
舊金山市政廳前廣場加緊布置，準備迎接新市長就職典禮，預計8日有2000餘人出席參與盛會。（記者李怡／攝影）

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