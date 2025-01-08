金山準公共安全長爆出曾酒駕撞車 羅偉發言人：無中生有

羅偉的新任舊金山公共安全主管葉培恩曾在一宗陳年訴訟中被控酒後駕車。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山當選市長羅偉 （Daniel Lurie）的新任公共安全最高職位人選，在近七年前的一起訴訟中被指控醉酒駕駛和濫用職權。羅偉的發言人認為這些指控 「無中生有」，沒有事實根據。

羅偉上周任命前舊金山警察指揮官葉培恩（Paul Yep）為公共安全長。對他的訴訟源於2016年秋天的一個晚上，葉培恩在柏林甘市駕駛一輛市屬車輛時造成的輕微碰撞。

葉培恩沒有因酒後駕車而被傳喚或逮捕，他在作為案件一部分提交的宣誓聲明中說，他當天沒有喝酒。他的律師當時也否認他的行為構成濫用職權。

但被追尾的司機漢森（Timothy Hansen）聲稱，葉培恩當晚似乎喝了酒。據他稱，兩人在車禍現場相遇時，葉培恩渾身酒氣，口齒不清，步履不穩。

漢森在證詞中說：「他的舉止和身上的氣味對我來說都是不可否認的，這絕對不是一個問題。我知道我面對的是什麼。」

在羅偉即將於周三（8日）宣誓就任市長的前幾天，他推出了其政府中關鍵職位的人選，包括他首次設立並由葉培恩出任的公共安全長職位。

葉培恩於1996年加入舊金山警察局，並於2016年晉升為警隊長。之後，他領導過多個地區分局。撞車事件發生時，他負責列治文區分局。2023年，葉作為指揮官從警局退休 ，並開始擔任舊金山藝術學院（Academy of Art University）負責校園安全的副校長。

羅偉的發言人薩博（Max Szabo）在一份聲明中駁斥了這些指控：「執法部門對訴訟中的指控進行了調查，但無法證實這些無稽之談。葉指揮官是一位功勳卓著的執法老兵。他將致力於加強公共安全，為舊金山市民提供良好的服務。」

舊金山警局局長史考特（ Bill Scott）在一份聲明中為葉培恩辯護，稱讚他在任期內發揮了 「舊金山警局重要的領導作用」。

漢森在訴訟中稱，葉培恩最初在撞車後拒絕提供帶有照片的身分證件，並對他說：「別擔心！等我的人來了，你就會得到你需要的東西。」隨後 便「擲下 」了他的警察證件。葉培恩的行為讓漢森認為，他試圖通過警察的身分來恐嚇他。

據稱，在撞車後的幾天裡，葉培恩開車經過漢森的家，並以 「威脅的方式 」盯著漢森，進一步加劇了漢森的恐嚇感。葉還去漢森家投下了他的信息。

事發兩天後，葉培恩向柏林甘警方報案。根據警方報告的副本，警方根據培恩葉的承認，認定他超速行駛導致了車禍。

此案於 2020年底達成和解，但條件未公開。