金山準公共安全長爆出曾酒駕撞車 羅偉發言人：無中生有
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山當選市長羅偉（Daniel Lurie）的新任公共安全最高職位人選，在近七年前的一起訴訟中被指控醉酒駕駛和濫用職權。羅偉的發言人認為這些指控 「無中生有」，沒有事實根據。
羅偉上周任命前舊金山警察指揮官葉培恩（Paul Yep）為公共安全長。對他的訴訟源於2016年秋天的一個晚上，葉培恩在柏林甘市駕駛一輛市屬車輛時造成的輕微碰撞。
葉培恩沒有因酒後駕車而被傳喚或逮捕，他在作為案件一部分提交的宣誓聲明中說，他當天沒有喝酒。他的律師當時也否認他的行為構成濫用職權。
但被追尾的司機漢森（Timothy Hansen）聲稱，葉培恩當晚似乎喝了酒。據他稱，兩人在車禍現場相遇時，葉培恩渾身酒氣，口齒不清，步履不穩。
漢森在證詞中說：「他的舉止和身上的氣味對我來說都是不可否認的，這絕對不是一個問題。我知道我面對的是什麼。」
在羅偉即將於周三（8日）宣誓就任市長的前幾天，他推出了其政府中關鍵職位的人選，包括他首次設立並由葉培恩出任的公共安全長職位。
葉培恩於1996年加入舊金山警察局，並於2016年晉升為警隊長。之後，他領導過多個地區分局。撞車事件發生時，他負責列治文區分局。2023年，葉作為指揮官從警局退休，並開始擔任舊金山藝術學院（Academy of Art University）負責校園安全的副校長。
羅偉的發言人薩博（Max Szabo）在一份聲明中駁斥了這些指控：「執法部門對訴訟中的指控進行了調查，但無法證實這些無稽之談。葉指揮官是一位功勳卓著的執法老兵。他將致力於加強公共安全，為舊金山市民提供良好的服務。」
舊金山警局局長史考特（ Bill Scott）在一份聲明中為葉培恩辯護，稱讚他在任期內發揮了 「舊金山警局重要的領導作用」。
漢森在訴訟中稱，葉培恩最初在撞車後拒絕提供帶有照片的身分證件，並對他說：「別擔心！等我的人來了，你就會得到你需要的東西。」隨後 便「擲下 」了他的警察證件。葉培恩的行為讓漢森認為，他試圖通過警察的身分來恐嚇他。
據稱，在撞車後的幾天裡，葉培恩開車經過漢森的家，並以 「威脅的方式 」盯著漢森，進一步加劇了漢森的恐嚇感。葉還去漢森家投下了他的信息。
事發兩天後，葉培恩向柏林甘警方報案。根據警方報告的副本，警方根據培恩葉的承認，認定他超速行駛導致了車禍。
此案於 2020年底達成和解，但條件未公開。
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