加州蟹季首日 金山漁人碼頭銷售火爆 排長隊買螃蟹

加州蟹季終於展開， 舊金山漁人碼頭螃蟹銷售火爆，購買者排長龍。（NBC電視新聞截圖）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區居民周日（5日）成群結隊地排隊向漁民購買新鮮螃蟹，漁人碼頭（Fisherman’s Wharf）又恢復了人們期待已久的傳統。

這一天是該地區鄧金斯蟹（Dungeness crab）捕撈季的第一天。為了保護鯨魚不被漁具纏住，捕撈季數次推遲。

上午只有一位漁民出售螃蟹，而不是往常的三四位漁民，導致Al Scoma Way這條路上的顧客排起了長隊，一直繞到Jefferson街；有些顧客甚至等了兩個小時。許多人都拿著冷藏箱和手提袋在排隊，因為他們被鼓勵自帶容器。

港口管理員米庫利奇（Gabriel Mikulich）表示，顧客的需求量大得驚人，當他早上8時到達時，已經排起了長隊。大約一小時後，Plumeria 號商業漁船載著大約3500磅螃蟹出現了，三名船員以每磅10元的價格出售這些螃蟹。中午12時半左右，Kvins夫婦又帶著3500到4000磅螃蟹來到這裡出售。

顧客中有戴維斯（Sarah Davis），在一個白色的冷藏箱裡裝滿了大約75隻螃蟹，全部用透明塑膠袋裝好，準備為 1999年元旦去世的年僅24歲的哥哥慶祝生日。這位舊金山居民說：「我們用歡樂對抗悲傷。吃螃蟹是一件很美妙的事情，你可以坐下來挑呀剔呀，同時可以進行長時間的交談。」

另有顧客稱新鮮螃蟹的口感和味道無與倫比，與在附近商店買到的任何東西都不一樣。

自2021年起，持有許可證的漁民可以在漁人碼頭內外潟湖的船上直接向公眾出售螃蟹。今年，新的浮動碼頭遵循「美國殘障法案」（Americans with Disabilities Act）的要求，為公眾提供了直達漁船的通道。該碼頭最多可容納六艘船。

通常與感恩節和聖誕節 有關的捕蟹季節被數次推遲，原因是為了保護瀕臨滅絕的座頭鯨不被漁具纏住。幾經推遲之後，加州 漁獵廳（Department of Fish and Wildlife）批准周日為蘇諾瑪-蒙門多西諾縣（Sonoma-Mendocino county）邊界以南捕魚區的捕蟹季節開始日，但漁民只允許投放他們通常使用的一半數量的漁盆。

在該邊界以北，漁季將於1月15日開始，漁民可以減少25%的誘捕器。當局依靠數據追蹤捕撈區內鯨魚目擊和纏繞的數量。