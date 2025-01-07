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前聯邦眾議員芭芭拉李 遞件參選屋崙市長

編譯廖宜怡／綜合報導
代表東灣的前聯邦眾議員芭芭拉李6日遞件開設競選帳戶，準備參選屋崙市長。（電視新聞截圖）
代表東灣的前聯邦眾議員芭芭拉李6日遞件開設競選帳戶，準備參選屋崙市長。（電視新聞截圖）

代表東灣擔任聯邦眾議員長達20多年的芭芭拉李（Barbara Lee）6日遞件開設競選帳戶，並籌組競選委員會，準備在4月舉行的特別選舉中競爭屋崙市長寶座。發言人表示，芭芭拉李將在本周稍晚正式宣布這項決定。

舊金山紀事報表示，30多年來，芭芭拉李一直是屋崙選民熟悉的政治人物，因為她擔任過八年的屋崙市議員，1998年起開始擔任代表東灣地區的聯邦眾議員，數日前才剛卸下聯邦眾議員身分。紀事報稱，高知名度的芭芭拉李參選屋崙市長，可能使一些原本有意參選的人放棄參選。

由於前屋崙市長盛桃（Sheng Thao）於去年11月遭到罷免，今年4月的特別選舉選出的新市長將接下盛桃餘下的任期。在此之前，市議員詹金斯（Kevin Jenkins）將以臨時市長身分暫代市長職務。

資深民主黨策略師羅斯（Jim Ross）說：「如果芭芭拉李正式宣布參選，顯然她將在這場選戰中處於領先地位，目前在檯面上的人選都很難和她競爭。但是，她仍必須走上街頭和選民互動，闡述她的計畫和願景。」

如果芭芭拉李宣布參選，她將在選舉中面臨多項挑戰，首先是屋崙預算危機。目前在柏克萊加大任教的前屋崙市府經理林德漢（Dan Lindheim）去年11月在談到芭芭拉李可能參選屋崙市長時說：「她將面臨可能是屋崙史上最嚴重的預算危機。」

紀事報表示，儘管芭芭拉李過去是聯邦眾議院預算委員會（House Budget Committee）成員，但其職業生涯大部分時間都是立法者，而非行政長官或執行長，後者需要的能力與立法者截然不同。

芭芭拉李深受民主黨進步派喜愛，主要是因為她在911恐怖襲擊事件發生後，是唯一一位投票反對時任總統小布希在中東發動戰爭的聯邦眾議員。她這項決定幾乎受到大多數人攻擊，甚至收到死亡威脅，但她始終堅持自己的立場。

除了芭芭拉李，有意競選屋崙市長的還有2022年僅以677票之差敗給盛桃的市議員泰勒（Loren Taylor），以及支持川普的盛桃前幕僚佩切納克（Mindy Pechenuk）。

屋崙 眾議員 預算

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