2025年旅行新規 8日起赴英國需先申請ETA

2025年美國國內、國際旅行都有新規定，大家要留意。（記者張宏╱攝影）

新年伊始，出門旅行應該了解2025年生效的旅行新規。1月8日開始，去英國需要事先申請電子旅行授權（ETA）。5月7日起必須使用「真實身分證（Real ID）」才能搭乘美國國內航班等。

今年開始，持美國護照 去英國和歐洲國家，不再是想去就去，而是需要事先申請。根據Yahoo新聞，ETA計畫的擴展，將影響前往英國的美國旅行者。從1月8日開始，入境旅客需要ETA登記，以便英國當局在旅客抵達前篩檢。這一做法其實是效仿美國。旅行授權電子系統（ESTA）旨在減少潛在的安全風險並提高邊境入境效率。1月8日或之後前往英國的美國人，可透過英國政府官方網站（https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta）或使用ETA應用程式進行申請。ETA的有效期可在兩年內多次進入英國，申請費約13美元。

歐盟 的歐洲旅行資訊和授權系統（ETIAS）預計今年5月生效。此前無需簽證前往歐洲的美國護照持有人，現在需要在出發前透過ETIAS平台申請入境授權。一旦獲得ETIAS旅行授權，旅客將能夠在180天內多次進入歐盟國家進行短期停留（通常最多是90天）。ETIAS有效期最長為三年，但如果護照過期，則需要新的ETIAS旅遊授權，申請費為7歐元。

美國國內，美國旅客的身分證明應盡早更新為「真實身分證」，因為從今年5月7日開始，美國國土安全部將強制在機場和一些聯邦設施要求民眾使用REAL ID。美國旅客必須使用REAL ID才能搭乘國內航班。申請REAL ID的條件，各州基本相似。加州 居民可透過線上填寫申請表並上傳文件申請REAL ID，然後攜帶上傳的文件前往住所附近的加州車輛管理局（DMV）辦公室完成申請。