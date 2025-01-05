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舊金山第11區市議員陳小焱社區宣誓 強調將合作共贏

記者劉先進／舊金山報導
舊金山第11區市議員陳小焱，4日在歷史悠久的英格爾賽德長老會教堂舉行社區宣誓儀式。（記者劉先進╱攝影）
舊金山第11區市議員陳小焱，4日在歷史悠久的英格爾賽德長老會教堂舉行社區宣誓儀式。（記者劉先進╱攝影）

舊金山第11區市議員陳小焱（Chyanne Chen），4日在歷史悠久的英格爾賽德長老會教堂舉行社區宣誓儀式，數百人到場支持。陳小焱強調，將與市長羅偉和其他市議員一起合作共贏，「眾人拾柴火焰高」，合力解決城市棘手的遊民、公共安全、精神健康等問題，建設更美麗的11區和舊金山。

多個民選官員到場慶祝。（記者劉先進／攝影）
多個民選官員到場慶祝。（記者劉先進／攝影）

侯任市長羅偉，市議員陳詩敏、安世輝、梅義加、盧凱莉、華頌善，孟達文，州議員丁右立、前華裔市議員余鼎昂等出席。

陳小焱去年11月大選險勝另一華人對手賴天宸，創下多個紀錄，是11區首個華裔市議員。舊金山是市縣合一制。年輕時從中國廣州移民美國的她，也是全美中國大陸第一代移民中首個直選成功的縣議員（Supervisor）。

陳小焱的宣誓和演講使用英語和粵語雙語。此次宣誓有律師見證，意味著她正式成為11區議員。她說，感謝現任市議員安世輝為11區打下堅實基礎。希望確保11區擁有豐富的領導力、遠見和韌性。在過去的競選中，再次證明了，團結的力量。移民美國，成長之路上，太多支持的人。如今成為11區市議員，心情激動，不僅感覺到榮譽，還有一份沉甸甸的責任。「沒有勞工家庭、小朋友、長者和商戶的支持，就沒有此時此刻。」

舊金山第11區市議員陳小焱，4日在歷史悠久的英格爾賽德長老會教堂舉行社區宣誓儀式...
舊金山第11區市議員陳小焱，4日在歷史悠久的英格爾賽德長老會教堂舉行社區宣誓儀式。（記者劉先進／攝影）

陳小焱強調，「城門失火、殃及池魚」，整個舊金山的問題，也會影響到11區，需要所有人共同應對。「攜手合作才能共贏，眾人拾柴火焰高，我們一起合作，解決金山無家可歸、治安、精神健康等問題，讓11區和金山向著更美麗的明天前進。」

舊金山第11區市議員陳小焱，4日在歷史悠久的英格爾賽德長老會教堂舉行社區宣誓儀式...
舊金山第11區市議員陳小焱，4日在歷史悠久的英格爾賽德長老會教堂舉行社區宣誓儀式。（記者劉先進／攝影）

連任成功的第一區市議員陳詩敏表示，此前她是市議會唯一一個華裔，如今陳小焱成為另一個華裔代表。兩人雖然都是移民，但對社區有不同的見解，會將這種體驗帶入施政中。她也期待，和候任市長羅偉、陳小焱等議員一起合作，齊心協力，「只要領袖團結在一起，就能解決金山的經濟復甦、預算赤字等挑戰。」

現任市議員陳詩敏（右二）慶祝陳小焱（右一）宣誓成為11區議員。（記者劉先進／攝影...
現任市議員陳詩敏（右二）慶祝陳小焱（右一）宣誓成為11區議員。（記者劉先進／攝影）

丁右立說，陳小焱一直為社區服務工作。最令人印象深刻的是，陳小焱一直持之以恆，為勞工階級的福利、工資和工作條件奮鬥奉獻，「她能夠勝任這項工作並取得成功，而不僅僅是做做樣子。有些人也只做了一年，而她多年如此。她想要當議員，並不是因為這項技能，而是因為作為一名組織者，她懂得如何組織人員。因為要想當選官員，就必須擁有追隨者。你不能只顧自己。人們要願意追隨你。」

候任市長羅偉（左）到場慶祝舊金山第11區市議員陳小焱（右）社區宣誓。（記者劉先進...
候任市長羅偉（左）到場慶祝舊金山第11區市議員陳小焱（右）社區宣誓。（記者劉先進／攝影）

丁右立期待，議員和市長要真正的同心協力，制定議程，解決金山最基本的問題，包括住房、遊民、公共安全等。

舊金山 華裔 移民

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