柏克萊警方：去年槍擊、搶劫、盜竊等重罪大幅減少

圖為警方在執勤。（記者劉先進／攝影）

柏克萊 警局的最新數據顯示，在2024年的前50周，全市幾乎每個主要地區的犯罪率都比2023年同期有所下降。槍擊、搶劫、盜竊、重罪盜竊和縱火案件均大幅減少。

警局的數據說，與2023年同期相比，2024年大多數與汽車相關的犯罪有所下降。汽車盜竊案（Auto theft）從1338起降低到1023起，降幅為24%。非法進入汽車的盜竊案（auto burglaries ）從1432起下降到1101起，降幅為23%。 催化轉化器盜竊案在2019年開始增加，並在2022年達到峰值，共記錄847起。2023年，這一數字幾乎減半，為459起，而2024年至今，共發生302起，平均每天不到一起。

全美汽車盜竊案去年上半年在減少。（記者劉先進／攝影）

儘管催化轉換器盜竊案有所減少，但警方今年早些時候警告車主，竊賊正在日益武裝自己，並利用望風者威脅試圖干預的受害者和目擊者。警局今年分階段部署自動車牌識別系統（ALPR），希望遏制汽車盜竊和其他犯罪。從10月開始，一些警員和主管開始使用該網路追蹤與汽車盜竊和其他犯罪有關的車輛。警局於12月12日在Facebook上表示，在試用期間，警方逮捕了十幾人，並追回了九輛被盜車輛。

聯邦執法數據和刑事司法專家的說法，柏克萊犯罪率的轉變，反映了全國的趨勢。根據全國研究和政策的非營利組織刑事司法委員會（Council on Criminal Justice）的一項年中研究，全國範圍內，暴力犯罪 總體上已降至或低於疫情 前的水準，但財產犯罪情況則參差不齊。該研究調查了過去六年中持續報告月度數據的39個美國城市中暴力、財產和毒品犯罪的月度犯罪率。

總體而言，大多數暴力犯罪都處於或低於2019年的水準，2019年是2020年新冠疫情和種族正義抗議爆發的前一年。2024年上半年的凶殺案比2019年上半年減少2%，搶劫案降幅為15%。嚴重襲擊和家庭暴力事件也低於五年前的水準。2024年上半年的槍支襲擊比2019年上半年高出1%，而劫車這種相對不常見的犯罪，在疫情爆發後不久就開始激增，高出68%。

從暴力犯罪來看，在提供此類犯罪數據的29個研究城市中，2024年上半年的凶殺案數量比2023年上半年減少13%，減少319起。與2023年同期相比，2024年上半年報告的嚴重襲擊事件減少7%，槍擊事件減少18%。報告的劫車事件降低 26%，搶劫和家庭暴力事件分別下降6%和2%。

機動車盜竊是一種自2020年夏季以來一直在增加的犯罪行為，並且在2023年繼續呈上升趨勢。然而，這一趨勢在2024年上半年發生逆轉，與2023年上半年相比，該類盜竊案減少18%。