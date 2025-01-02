人口普查數據揭金山41區差異 華埠收入、教育程度居後段班

普里西迪歐區(Presidio)在每個類別上的普查結果，都出類拔萃 。(谷歌地圖)

人口普查局剛公布了新數據，舊金山 紀事報分析以後，得出舊金山各社區在包括收入、族裔、私家車擁有率等各類別上的差異，很具參考性。

該數據被稱為「美國社區調查」，該局從2019年至2023年向5%的美國居民提出100多個問題，收集到的資訊如今公布。紀事報利用這些數據製作了六張地圖，顯示舊金山的41個社區（不包括人口最稀少的幾個）在種族、收入和汽車擁有等各種特徵上的差異。

Sunset/Parkside區仍然是人口最多的區，有約7萬5000位居民（占 9.4%）。其次是米慎區（Mission）有5萬4000人（6.5%），而外列治文（Outer Richmond）有4萬4000人（5.2%）。人口最少的區是海崖 (Sea Cliff)、金銀島 (Treasure Island) 和普里西迪歐(Presidio)，每個區的人口都不到3000。它們加起來還不到總人口的1%。

白人和亞裔 是最多的族裔群體，占人口的約四分之三，其中非西班牙裔白人占37%，亞裔占 34%。西語裔人口占16%，黑人占5%。Marina、Haight-Ashbury、Castro/Upper Market、Pacific Heights 和 Presidio Heights等社區的白人比例最高，占這些區居民的60% 以上。

華埠 （Chinatown，或稱唐人街）、波度拉、外米慎區、海景區、維斯塔西翁谷和日落區一半以上的居民是亞洲人。Bayview-Hunters Point (23%)、Treasure Island (20%) 和 Western Addition (14%) 是黑人居民比例最高的區。伯納爾高地和米慎區的西語裔居民比例最高，達到三分之一。

年收入超過20萬元的家庭比例最高的區是海崖 (63%)、普里西迪歐 (58%) 和Marina (56%)。田德隆區（Tenderloin，7%)、華埠 (8%) 和Lakeshore (16%) 的比例最低。約有10% 的人口生活在貧窮線以下，華埠（29%）、田德隆區（26%）和西增區（20%）貧窮人口比例最高。

教育程度與收入水準密切相關。Marina、普里西迪歐和海崖超過80%的25歲以上居民擁有學士學位或更高學歷。相比之下，華埠、維斯塔西翁谷、Bayview-Hunters Point、Excelsior和 Tenderloin區的比例最低。

大約70%的家庭擁有私家車。田德隆區、華埠、諾布崗和海耶斯谷等核心區的比例最低。普里西迪歐的將近4000位居民中，95%的家庭擁有至少一輛私家車。Sunset/Parkside居民擁有私家車的比例也很高。