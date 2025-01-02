我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區夜總會外大規模槍擊 至少10人受傷

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

人口普查數據揭金山41區差異 華埠收入、教育程度居後段班

編譯林思牧／綜合報導
普里西迪歐區(Presidio)在每個類別上的普查結果，都出類拔萃 。(谷歌地圖)
普里西迪歐區(Presidio)在每個類別上的普查結果，都出類拔萃 。(谷歌地圖)

人口普查局剛公布了新數據，舊金山紀事報分析以後，得出舊金山各社區在包括收入、族裔、私家車擁有率等各類別上的差異，很具參考性。

該數據被稱為「美國社區調查」，該局從2019年至2023年向5%的美國居民提出100多個問題，收集到的資訊如今公布。紀事報利用這些數據製作了六張地圖，顯示舊金山的41個社區（不包括人口最稀少的幾個）在種族、收入和汽車擁有等各種特徵上的差異。

Sunset/Parkside區仍然是人口最多的區，有約7萬5000位居民（占 9.4%）。其次是米慎區（Mission）有5萬4000人（6.5%），而外列治文（Outer Richmond）有4萬4000人（5.2%）。人口最少的區是海崖 (Sea Cliff)、金銀島 (Treasure Island) 和普里西迪歐(Presidio)，每個區的人口都不到3000。它們加起來還不到總人口的1%。

白人和亞裔是最多的族裔群體，占人口的約四分之三，其中非西班牙裔白人占37%，亞裔占 34%。西語裔人口占16%，黑人占5%。Marina、Haight-Ashbury、Castro/Upper Market、Pacific Heights 和 Presidio Heights等社區的白人比例最高，占這些區居民的60% 以上。

華埠（Chinatown，或稱唐人街）、波度拉、外米慎區、海景區、維斯塔西翁谷和日落區一半以上的居民是亞洲人。Bayview-Hunters Point (23%)、Treasure Island (20%) 和 Western Addition (14%) 是黑人居民比例最高的區。伯納爾高地和米慎區的西語裔居民比例最高，達到三分之一。

年收入超過20萬元的家庭比例最高的區是海崖 (63%)、普里西迪歐 (58%) 和Marina (56%)。田德隆區（Tenderloin，7%)、華埠 (8%) 和Lakeshore (16%) 的比例最低。約有10% 的人口生活在貧窮線以下，華埠（29%）、田德隆區（26%）和西增區（20%）貧窮人口比例最高。

教育程度與收入水準密切相關。Marina、普里西迪歐和海崖超過80%的25歲以上居民擁有學士學位或更高學歷。相比之下，華埠、維斯塔西翁谷、Bayview-Hunters Point、Excelsior和 Tenderloin區的比例最低。

大約70%的家庭擁有私家車。田德隆區、華埠、諾布崗和海耶斯谷等核心區的比例最低。普里西迪歐的將近4000位居民中，95%的家庭擁有至少一輛私家車。Sunset/Parkside居民擁有私家車的比例也很高。

華埠 舊金山 亞裔

上一則

在美出生公民權或生變 華裔黃金德案再搬上檯面

延伸閱讀

全國低收入約8015萬人 北京擬訂新法統一低收門檻

全國低收入約8015萬人 北京擬訂新法統一低收門檻
羅偉就職當天 將出席華埠慶祝活動 金山歷任市長首例

羅偉就職當天 將出席華埠慶祝活動 金山歷任市長首例
華埠國泰公寓無預警停熱水37小時 長者住戶苦不堪言

華埠國泰公寓無預警停熱水37小時 長者住戶苦不堪言
王夏琳參選屋崙第二區市議員：扭轉屋崙犯罪惡化名聲

王夏琳參選屋崙第二區市議員：扭轉屋崙犯罪惡化名聲
強化扶貧 中國將制定低收入人口認定辦法

強化扶貧 中國將制定低收入人口認定辦法

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-29 17:01
舊金山是美國唯一一個現在買房比五年前便宜的大城市。（取自Pexels）

舊金山買房比5年前便宜 全美唯一大城…典型房價破百萬

2024-12-25 14:33
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）

36號法案實施後 舊金山首次起訴輕微盜竊嫌犯

2024-12-29 16:41
勇士新援施羅德得分驟降。（記者劉先進╱攝影）

勇士再慘敗 交易一人 幫柯瑞衝擊總冠軍

2024-12-31 21:27
北加州最新城市山屋(Mountain House)，是北加州房價上漲速度最快的城市。(取自山屋市府臉書)

北加州最新城市山屋 房價上漲速度最快的城市之一

2024-12-28 22:11
記者30日上午走訪位於舊金山和南舊金山的好市多，仍保持正常的雞蛋供應，但據顧客反應斷貨情況時有發生。（記者王子涵／攝影）

禽流感影響 灣區大鬧雞蛋荒 華人跑多間超市才買到蛋

2024-12-30 21:36

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由