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在美出生公民權或生變 華裔黃金德案再搬上檯面

編譯廖宜怡／綜合報導
1898年的「美國訴黃金德案」裁決確立了「美國公民出生地原則」。（取自臉書）
1898年的「美國訴黃金德案」裁決確立了「美國公民出生地原則」。（取自臉書）

出生在舊金山的華裔黃金德（Wong Kim Ark）是1898年美國最高法院一項里程碑裁決的主人翁，這項裁決確立了任何在美國領土上出生的人都自動擁有美國公民身分。而在二度當選總統的川普有意剝奪無證客和旅遊簽證者在美出生子女公民權的情況下，當年的黃金德案件再度被搬上檯面討論。

前美國移民局法律顧問，也是前舊金山大學法學院院長特拉斯維納（John Trasviña）說：「他（黃金德）的抗爭使千萬人受益，他們從此可以昂首說出：『我生在這裡，我是美國公民。』」

1895年，黃金德從中國旅行歸來，美國政府卻不再承認其公民身分，他被迫待在停泊在舊金山灣中的一艘船上四個月。獲准保釋後，黃金德在舊金山中華會館（Chinese Consolidated Benevolent Association）律師的協助下，向美國最高法院提出訴訟獲勝，這就是歷史上著名的「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark），也是「美國公民出生地原則」（Birthright citizenship in the United States）的由來。

舊金山紀事報表示，黃金德出生在舊金山Sacramento Street 751號其父親開設的雜貨店樓上。根據紀錄，黃金德的出生年份可能是1870年或1873年。

專門研究「美國訴黃金德案」的維吉尼亞大學移民法教授大學佛斯特（Amanda Frost）在2021年發表的一篇論文中稱，可能是受到愛爾蘭裔暴徒搶劫華裔開設的洗衣店，並縱火焚燒華埠建築物、造成四名華裔死亡的影響，黃金德與雙親於1877年返回中國。

黃金德十歲時在叔叔的照顧下回到美國，後來成為華埠的一名廚師。1890年，黃金德到中國娶妻，再以公民身分重新進入美國。1894年，他再次前往中國探望妻子和他們的第一個孩子。在出發前，他獲得一份經過公證的聲明，證明他是在美國出生，而擁有返回美國的權利。但當黃金德於1895年搭船回到美國時，他卻因為1882年通過的「排華法案」（Chinese Exclusion Act）被禁止入境。

紀事報稱，川普計畫指示聯邦單位，要求在美國出生的孩子至少父母有一人必須是美國公民或永久居民，孩子才能自動成為美國公民。但特拉斯維納指出，總統和國會的行動都不能凌駕於憲法權利之上。

特拉斯維納表示，下級法院或許不願意推翻黃金德案創下的百年先例，但從另一方面來說，最高法院也不必非得遵循先例不可。特拉斯維納指出，最高法院必須有充分的理由才能推翻先例，但他們可能做得到，就像他們在2022年推翻了1973年的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）一樣。

舊金山 美國公民 特拉斯

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