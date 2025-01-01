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勇士再慘敗 柯瑞亟需引入新幫手衝擊總冠軍

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞（中）最近狀態回落，亟需第二個幫手。（記者劉先進／攝影）
柯瑞（中）最近狀態回落，亟需第二個幫手。（記者劉先進／攝影）

金州勇士12月30日晚以95：113慘敗於聯盟榜首克利夫蘭騎士，戰績繼續掙扎，排在西區第10，堪堪留在附加賽區。距離爭冠遙遠，考慮到頭號球星柯瑞（Stephen Curry）明確施壓「比以前還想贏球」，交易幾乎勢在必行。勇士可以透過三方交易，拿到在邁阿密熱火隊不開心的球星巴特勒（Jimmy Butler），增加攻守兼備的鋒線，利用柯瑞僅剩不多的職業窗口，再次衝擊總冠軍。

勇士年輕球員庫明加最近表現優異。（記者劉先進／攝影）
勇士年輕球員庫明加最近表現優異。（記者劉先進／攝影）

伴隨著湯普森（Klay Thompson）遠走達拉斯獨行俠，維金斯（Andrew Wiggins）不復當年之勇，柯瑞狀態下滑，勇士缺少第二得分手、進攻拉胯的弊端越來越明顯。30日晚的比賽，柯瑞上半場6中1只得到2分，全場11分。

勇士新援施羅德（左）得分驟降。（記者劉先進／攝影）
勇士新援施羅德（左）得分驟降。（記者劉先進／攝影）

新引進的射手希爾德（Buddy Hield），最近四場比賽，三分21中2，被對手重點盯防後，手感已經沒有賽季初那麼火熱。最近交易來的施羅德（Dennis Schroder）到勇士後水土不服，不適應傳切體系，場均驟降到9.1分2籃板3.9助攻0.4搶斷，投籃命中率為29.7%，三分命中率為20.6%。

勇士亟需的第二得分手，熱火隊剛好可以滿足。但熱隊總裁萊利（ Pat Riley）明確反對交易巴特勒。勇士可以拉入第三方，比如和熱火隊、沙加緬度國王進行三方交易，將志在奪冠、但球隊戰績直衝谷底的國王球星福克斯（De'Aaron Fox）換到熱火隊。勇士斬獲巴特勒，國王拿到重建資產。

勇士 柯瑞

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