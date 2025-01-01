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王夏琳參選屋崙第二區市議員：扭轉屋崙犯罪惡化名聲

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華裔王夏琳將參選包含屋崙華埠的第二區市議員職位。（記者劉先進／攝影）
屋崙華裔王夏琳將參選包含屋崙華埠的第二區市議員職位。（記者劉先進／攝影）

曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問王夏琳（Charlene Wang）對本報表示，已參選包含屋崙華埠的第二區市議員職位。她是參選該席位的首個華裔。王夏琳說，希望增強公共安全，扭轉華埠乃至屋崙犯罪惡化的聲譽，打造宜商宜居的第二區。

王夏琳曾被拜登政府任命為交通部官員，發起耗資40億的項目，重新連接被高速公路隔離的社區。她還與人共同撰寫遊民戰略，旨在讓麻州的青少年和年輕成年人儘快離開街頭。該戰略獲得哈佛大學甘迺迪政府學院的傑出獎。

她此次競選的第二區議員，包含華埠、美麗湖等社區。議員原本為勵琪（Nikki Fortunato Bas），但因為前市長盛桃被罷免，身為市議長的勵琪須任臨時市長，在12月17日請辭。她此前勝選，將在1月初擔任阿拉米達縣第五區議員。屋崙將在4月15日舉行特別選舉，選出市長和第二區議員職位。

王夏琳說，競選綱領關注公共安全、繁榮商業、建造可負擔房屋方面。

對於屋崙目前面臨的預算赤字問題，王夏琳說，這是數十年累積的結果。屋崙的養老金債務一直在增加，每年利息就要花費數億元。從預算的整體規模來看，數額龐大。此外，屋崙治安堪憂，聲譽不佳。

「城市預算中的一些主要收入來源，包括房地產轉讓稅、銷售稅、營業執照稅，這些都是城市資金的主要來源，而其中很多來源都下降。這與犯罪有關，至少與人們對犯罪的看法有關，我們必須優先考慮公共安全，因為只有這樣才能獲得更多投資，獲得更多稅收，為屋崙的所有社會服務和所需服務提供資金。」

她期望振興華埠、越南小西貢社區、傑克倫敦公園和市中心。目前看到華埠的情況並不樂觀，商鋪早早關門，因為疫情等原因，生意遭受重創。商戶們本來就努力在維持生計，卻又不時發生犯罪事件，讓人惋惜。「這些地區晚上都很冷清，沒有人走動。我們需要改變這種狀況。」

王夏琳說，希望聯合屋崙華促會（OCIC）、華埠商會等組織，舉辦街會，將人流帶回，讓人們意識到街道是安全的。實際上，目前屋崙的犯罪率在下降。另外，還要給小企業提供資源，更好展示小企業品牌和形象，並清理塗鴉。「扭轉華埠乃至屋崙危險的名聲，打造安全乾淨的街道，振興經濟，鼓勵和吸引人氣回歸，到華埠、傑克倫敦廣場等區域購物。」

她還想透過提供可負擔房等資源，讓無家可歸的人離開街頭，「當你去12街走廊時，那裏簡直就像難民營一樣。我們必須清理這些區域。」

2024年11月選舉，王夏琳角逐不分區市議員，遺憾落敗。她表示，從中受益匪淺。此前，她是一個政壇新人，有時難以引起注意，或難以讓陌生選民接聽拜票電話。但第二次角逐市議員，類似情況不會發生，她不再是新人。「現在人們接聽了我的電話，即使上次選舉我沒有贏。目前，我的競選很有力。屋崙狀況很糟糕。我們不能讓那些只想隨波逐流、帶著不具體的想法競選的人參選，我們需要那些隨時準備行動的人，在政策和立法方面，有新思維。」

屋崙 華埠 預算

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