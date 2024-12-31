舊金山電動車街邊充電計畫 3公司獲選、將試點2年

電動車街邊充電試點計畫正式進入下一階段，三家領先的電動車充電公司提案獲得進一步推進。（舊金山市府提供）

舊金山 市長布里德（London Breed）30日宣布，電動車 街邊充電試點計畫（Curbside EV Charging Pilot Program）正式進入下一階段，三家領先的電動車充電公司提案獲得進一步推進。這一進展代表舊金山在擴大電動車充電基礎設施、實現氣候行動目標以及推動公平使用電動車方面邁出重要的一步，尤其對於無車庫停車的居民。

舊金山多個市府部門共同合作推進該項目，包括舊金山交通局（SFMTA）、工務局（Public Works）、公共事業委員會（SFPUC）及環境部（SFE）。

電動車充電供應商須提交技術細節及提議安裝地點，經市府審查確保符合舊金山氣候行動計畫與公平目標後，方可申請必要的許可，如公共工程局的挖掘許可。一旦充電站安裝完成，市府將與供應商合作收集數據，監測使用率、需求及其他關鍵指標，為未來全面實施路邊充電政策提供依據。試點計畫預計將在未來幾個月內安裝部分充電站，試行時間長達兩年，直至完成全市推廣工作。

布里德表示，這一計畫是市府推動電動車充電基礎設施發展的重要一環，與其他氣候行動相輔相成，包括推廣清潔能源計畫、淘汰天然氣、建築電氣化及資助社區減碳 計畫等。

布里德說，從歷史悠久的纜車到自動駕駛的無人車，舊金山的創新精神無處不在，「街邊充電將成為我們引領創新的又一範例，通過與尖端充電供應商合作，不僅為居民提供新服務，也為未來擴展可行的解決方案奠定基礎。」

進入下一階段的三家公司分別是Urban EV、it's electric和Voltpost，它們各自提出針對城市環境量身訂製的充電解決方案。

Urban EV專注於為無車庫停車的居民提供便捷可靠的路邊充電服務，並與多戶型住宅及商業地產業主合作，整合充電設施以提高物業價值，同時促進電動車普及。it's electric這家布魯克林創業公司利用現有電力資源，快速部署緊湊型充電設備，無需大規模道路施工，並為物業所有者創造額外收入。

Voltpost則主張將現有路燈改造為模組化二級充電平台，既降低安裝成本又加快部署速度，並計畫在舊金山包括SoMa的豪華街區試行其技術。三家供應商的試點地點預計將包括Duboce Triangle和Dogpatch，未來幾周內可擴展至更多社區。