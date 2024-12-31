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加州路邊停車需離路口20呎 舊金山3月1日起違規罰40元

記者王子涵／舊金山報導
人行橫道前方20呎內將禁止停車，為轉彎車輛留出觀察行人的空間。（舊金山交通局提供）
人行橫道前方20呎內將禁止停車，為轉彎車輛留出觀察行人的空間。（舊金山交通局提供）

加州「日光法」（Daylighting Law）定於2025年1月1日起生效，屆時街邊停車將需要離十字路口至少20呎遠，以保障駕駛者、騎者和行人的視野開闊。舊金山市交通局（SFMTA）考慮到市民需要更多時間了解並適應這項新法，25日公布將執法日期延後至2025年3月1日開始執行。

交通局自11月起便開始對違規者開出警告通知，並將延續至2025年2月28日，同年3月1日後，執法人員將對違規者開出罰單，違規者將面臨40元罰款。

根據交通局的聲明，一般紅線區違規停車的罰款為108元，因此日光法所產生的罰金並不會為交通局帶來額外收入，僅能抵消執法成本。這項法案的真正目的是提醒駕駛者遵守相關停車規定，從而提升路口的交通安全。

根據日光法的規定，車輛不得在距離路口20呎範圍內路邊停車，無論該區域是否畫有紅線。如果該路段為單行道，法律適用於左右兩側路邊停車限制。在加州實施該法案之前，全美已有超過40個州採用類似規定。

舊金山交通局預計，截止2025年第一季度，全市1900個路口將遵守日光法的約束，約1萬3775個停車位（相當於所有街道停車位的5%）將因新法的生效而減少。根據2014年進行的一項普查，舊金山市內約有44萬2000個公共停車位，其中27萬5500個位於街道兩邊，16萬6500個在停車場內。如果把所有停車位首尾連結，總長度達900哩，超過了加州840哩的海岸線。

舊金山停車難的問題已經讓當地居民頭痛不已，一次減少1.4萬個停車位，激起不少批評聲音。外賣司機Akil Whitaker認為，這些改變讓城市對駕駛者愈來愈不友好，城市已經實施了太多偏向騎自行車者和行人的措施。

當地居民Ariel Vitale則表示，她的幾個朋友曾遭遇車禍，大部分原因都是因為轉彎的司機沒有注意到過馬路的行人。她說，安全必須是首位，但也不能忽視小商業主的實際需求。

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