除夕夜若醉倒在自駕計程車 Waymo：有解決辦法

Waymo表示，萬一有乘客除夕夜醉倒在Waymo計程車裡，他們有解決辦法。（美聯社）

如果您在除夕夜派對中喝多了，獨自搭乘Waymo自駕 計程車回家時，醉倒在車裡該怎麼辦？不要慌，Waymo有解決辦法。

Waymo發言人表示，抵達目的地時乘客沒有打開車門通常是計程車發現的第一個異狀，這時就是計程車內眾多攝影機發揮作用的時候。發言人稱，車內這些受過「即時特殊使用案例」（specific real-time use cases）訓練的攝影機可以確定坐在車內的乘客是否失去行為能力，還可確定乘客是否在車內吸菸，或是否沒有繫上安全帶。

如果發現問題，Waymo的人類員工會親自查看攝影機畫面，儘管大部分員工只能透過攝影機看到計程車內部的模糊影像，但少數被授權的員工可以觀看未經審查的即時畫面。如果計程車和人類員工一致認為乘客昏倒在車內，Waymo的乘客支援代理（rider support agent）會透過計程車的客戶服務介面詢問乘客是否需要協助；如果乘客依舊沒有回應，代理就會聯絡急救人員。

舊金山 消防局官員艾利亞斯（Mariano Elias）表示，到目前為止還沒有發生過上述情形，但他們曾經因為其他狀況必須派員前往處理。例如，一名青少年今年2月對一輛Waymo縱火 ，或者有一名男子為了搭訕女性乘客在馬路上攔住了Waymo的去路，但沒有接過有人在Waymo車內失去行為能力的通報。相較之下，他們接到Uber或Lyft司機撥打911稱乘客在車內昏倒的案例則相當多，尤其是在除夕夜。

不過，艾利亞斯表示，如果消防局接到有人在Waymo計程車內失去行為能力的通報，他們的處理流程與處理其他車輛醫療緊急狀況不會有太大的不同，唯一的區別可能是Waymo必須遠距解鎖車門，消防人員才有辦法進入。艾利亞斯說：「最壞的情況是，我們會打破車窗。」

Waymo發言人表示，乘客因為醉酒在車內不醒人事的事件很少發生。發言人說：「我們鼓勵人們將Waymo視為酒後安全回家的一種方式。為了有效做到這一點，我們鼓勵乘客在叫車之前仔細確認他們提供的上車和下車地點是否正確。」

最後要提醒Waymo乘客的是：如果您在Waymo車裡吐了，您不會被司機「咒罵」，但必須付「清潔費」。