南灣熱鬧商圈建高樓提議 居民強烈反對

計畫建築的大樓位於矽谷中心商圈Santana Row一帶。（記者徐蓓蓓／攝影）

根據SiliconValley.com報導，一位建築商提出在矽谷 中心商圈Santana Row和Westfield Valley Fair以北建造14和17樓高樓並透過空中走廊連結兩座樓，這一計畫遭到來自聖荷西 和聖塔克拉拉市居民的強烈抵制。據悉，計畫建築的樓層比目前周圍所有建築都高很多，居民們擔心這一地標性的建築一旦建成會影響社區原有樣貌。

一位受訪的聖塔克拉拉居民表示：「這種高樓對於我們以獨立屋為主的居民區來說不合適。這對我們Cory社區和聖塔克拉拉市的鄰居都沒有什麼好處。這種負面的改變唯一的受益人就是建商。」

計畫修建高樓的地塊是Winchester大道和West Hedding街交叉處一處空置的辦公樓，面積大約0.6英畝。之前曾有數個建商關注。目前大樓內外滿是塗鴉，已數次著火，犯罪活動猖獗。

據悉，本次提出建築計畫的VCI公司去年透過房屋抵押拍賣 ，花費650萬元購入這棟大樓。建築公司表示，計畫修建135個住宅單元，包括70個單室單元和65個兩室單元。其中20個單元用作可負擔房屋。

此外，建築公司還有意興建1萬5000平方呎的零售區域，和1萬8800平方呎的公共空間，並說設計會聽取社區的意見。

但周邊居民卻對建築計畫帶來的交通、安全和停車問題非常擔心，還有大樓高度會直接擋到他們的獨立屋。居民們表示周邊並沒有可以支持如此密集住宅的基礎設施。

但是Catalyze SV執行長舒爾（Alex Shoor）表示，今後8年內，聖荷西要興建6萬個新住房單元，他有很多朋友和親戚都因為無法負擔而搬離這區，再也沒有比讓人們可以居住在他們喜歡的地方更要緊的事了。