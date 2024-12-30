回收聖誕樹、禁放煙火 矽谷有規定

聖荷西市中心的百棵聖誕樹，節後也需要環保回收。（記者徐蓓蓓／攝影）

新年將至，矽谷 市中心著名高檔商圈Santana Row的不少餐廳和酒店都紛紛推出新年倒數活動，庫比蒂諾和半島的一些大型中餐廳甚至還有類似紅白歌會之類的跨年活動，還邀請到各類華人 明星助陣。與此同時，矽谷各城市迎接新年方面也有各自的著重點。

山景城從12月26日到1月17日為止，都有免費回收聖誕樹的服務。居民需要去除聖誕樹上的各類裝飾和金屬或塑料的底座。體積較大的聖誕樹要切割成每段不超過5呎大小，堆放在鄰近車道的街道排水溝處。體型較小的聖誕樹可以切割成合適大小直接放進綠色回收垃圾桶裡，蓋子要記得蓋好。

人造聖誕樹會被當作垃圾處理。如果大小合適的話，可以直接放在垃圾桶裡。如果太大，可以參照上述大型聖誕樹的作法。多戶共居的公寓可以聯絡市政回收部門，安排上門回收聖誕樹的服務。

巴洛阿圖市要求聖誕樹切割成4呎大小，也要去掉其他所有附加裝飾，放在綠色的回收垃圾桶旁邊。花環等其他綠色植物裝飾去掉所有裝飾，切成小塊可以放到可回收垃圾桶裡。

壞掉的節日彩燈串可能會對社區的健康和安全造成危害，不能作為普通垃圾丟棄或回收。它們在回收中心會糾纏在一起，損壞設備，導致垃圾處理延誤。民眾可以拿到位於桑尼維爾市的專門回收中心，或郵寄給「節日LEDs回收項目」，還可以拿到一張以後可以在HolidayLEDs.com購買彩燈的抵用券。

聖荷西 市認為隨著新年來臨，煙花爆竹再次成為消防安全隱患，為確保社區安全，鼓勵居民透過市府網站或是致電檢舉非法煙火燃放。