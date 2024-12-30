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新年假期 舊金山市府推強化安保措施

記者李怡／舊金山報導
為加強新年安保，舊金山市中心隨處可見警車駐守。（記者李怡／攝影）
為加強新年安保，舊金山市中心隨處可見警車駐守。（記者李怡／攝影）

隨著2025年新年臨近，舊金山政府推出了一系列強化的安全保護計畫，應對新年期間的人潮聚集和潛在的安全挑戰，確保每位市民和遊客都能安心享受新年的慶祝活動。這些措施涵蓋警力部署、技術監控、交通管制、應急醫療支持等多個方面，展現出城市在大規模活動中對安全的高度重視。

市警局（SFPD）宣布，將在包括Embarcadero煙火秀地點、主要公共交通樞紐和大型派對場所等區域部署更多的警力。警方還計畫設立巡邏崗位並派出流動監控隊伍，以確保活動現場秩序井然。

在此基礎上，城市還將引入先進的監控技術，包括無人機和移動攝像頭，實時監控大規模活動中的潛在威脅。市警局將與私人安保公司合作，整合視頻監控資源，提升整體安全保障水平。

為加強新年安保，舊金山市中心隨處可見警車駐守。（記者李怡／攝影）
為加強新年安保，舊金山市中心隨處可見警車駐守。（記者李怡／攝影）

交通方面為了應對活動高峰期間，可能出現的擁堵情況，市政府將對某些區域實施臨時交通管制，限制車輛進入。交通局（SFMTA）還將加密Muni和BART的班次，為參加慶祝活動的市民和遊客提供更便捷的公共交通服務。

此外，應急醫療支持也是此次安保措施的重要一環。城市在主要活動地點增設了應急醫療站，並安排流動醫療隊以應對可能的突發狀況。消防局（SFFD）也將增加消防員和急救人員的值班人數，確保在需要時能迅速提供幫助。

除了官方部署，市政府還呼籲社區居民和遊客積極參與，發揮群眾的力量。遇到可疑情況，市民可第一時間向執法部門報告。政府也將通過社交媒體，和新聞媒體實時發布安全提示和交通指南，幫助大家更好地規畫自己的行程。

現任市長布里德（London Breed）在聲明中強調：「新年是一個充滿希望和歡慶的時刻。我們致力於讓每一位市民和遊客都能安全地參加慶祝活動。感謝執法部門、急救人員以及所有參與安全工作的夥伴，他們的努力讓這座城市更加美好。」

市警局局長史考特（William Scott）也表示，安全是首要任務，將與市政府部門和社區緊密合作，確保新年假期的每個活動都能順利進行。

舊金山華裔市民鄭慶年表示，隨著2025年新年的到來，舊金山再次展示了它在大型活動中的組織與執行能力，期待在歡笑與希望中迎接新的一年。

為加強新年安保，舊金山市中心隨處可見警車駐守。（記者李怡／攝影）
為加強新年安保，舊金山市中心隨處可見警車駐守。（記者李怡／攝影）

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