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加州遊民僅增加3% 總數仍是全美最多

編譯組／綜合報導
最新統計加州遊民人數僅增長3%，但遊民總人數仍高於其他州。（取自Pexels）
最新統計加州遊民人數僅增長3%，但遊民總人數仍高於其他州。（取自Pexels）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，周五（27日）發布的一份新的國家報告顯示，從2023年初到2024年初，加州遊民人數增長了3%，該報告顯示加州在遏制遊民潮方面比大多數州做得更好。

加州州長紐森（Gavin Newsom）周五在屋崙（Oakland）舉行的新聞發布會上說：「有40個州的增幅超過了加州。我們正在取得進展，但我們必須繼續做得更多。州政府提供了前所未有的支持和靈活性，地方政府必須有所作為。」

報告發現，在2024年1月的一個晚上，全美國有超過77萬人無家可歸，比2023年增加了18%。作為全國人口最多的州，加州的遊民人口也最多。1月份，加州共有18萬7000人無家可歸，占全美遊民人數的24%。

報告顯示，從2023年到2024年，睡在加州收容所的遊民人數增加近9%，而睡在車輛、帳篷或人行道上的遊民人數增加了0.45%。

這些數字反映了近年來州政府和地方政府對此的投資，他們為建造新的庇護所床位及將人們遷出露營地投入了數千億美元。加州擁有超過20萬8500張全年庇護所床位，比前一年增加了近6%，是全美擁有庇護床位最多的州。

全國退伍軍人的無家可歸人數降至有紀錄以來的最低水平，而加州的下降幅度最大。

「聯邦遊民及城市發展部」（U.S. Department of Homelessness and Urban Development）負責人托德曼（Adrianne Todman）在一份聲明中說，政府官員必須集中精力實施旨在預防和結束無家可歸現象的措施。

托德曼說：「我們知道怎麼做是有效的，自2010年以來，我們成功地將退伍軍人遊民人數減少了55.2%。」

紐森政府對新數據以及在州長任職期間取得的顯著進展表示讚賞，遊民人數在過去5年中增加14%，在他執政之前的5年中，遊民的人數增近52%。

遊民 加州 庇護

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