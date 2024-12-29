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36號法案實施後 舊金山首次起訴輕微盜竊嫌犯

記者劉先進／舊金山報導
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）
加州此前通過的47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。（記者劉先進╱攝影）

金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，29歲的市民巴伯（Jason Barber）因在諾伊谷（Noe Valley）商店行竊而被起訴。巴伯被指控犯有一項有兩次或以上前科的輕微盜竊罪（petty theft）和持有催淚瓦斯重罪。這是加州通過公投36號法案、自12月18日實施以來，金山地檢長辦公室首次起訴至少兩次前科的輕微盜竊案嫌犯。

加州之前通過47號法案，希望將盜竊重罪等的起訴金額從400元提高到950元，儘管德州等地有類似2500元的重罪門檻，但47號法案被不少人指責是犯罪飆升、尤其是零售盜竊的推手。2024年公投通過的36號法案試圖糾偏，旨在通過新的起訴和判決方法來解決無家可歸、吸毒成癮和盜竊問題。

其中一項關鍵變化是引入「搖擺不定」（wobbler）的罪行，根據各種因素，這些罪行可以被指控為重罪或輕罪。目前定義了兩種新的搖擺不定罪行：持有硬性毒品，包括芬太尼、海洛因、可卡因、甲基苯丙胺、苯環利定及其類似物，且之前有兩次與毒品相關的犯罪紀錄；以及輕微盜竊或入店行竊且之前有兩次與盜竊相關的犯罪紀錄。

這些輕罪的量刑各不相同。初犯通常會被判處縣監獄服刑，而累犯則可能被判處州監獄服刑，重要的是，對於符合加重處罰條件的個人，其前科沒有年齡限制或時間限制。

除了新增的「搖擺不定」罪名外，36號法案還大幅提高了對販運芬太尼的處罰力度，特別是大規模販運，並對涉及槍枝的毒品交易處以更嚴厲的刑罰。

被指控的巴伯，他的行為剛好符合36號法案的定義。根據法庭文件，12月24日巴伯從諾伊谷Castro街1300號的一家Walgreens藥房偷走許多咳嗽和感冒藥以及霜淇淋。據稱，他將這些物品放入隨身攜帶的包中，然後未付款就離開了商店，金山警方在幾個街區外的一個公車站，發現他攜帶贓物，隨即將其逮捕。被盜物品的返還價值總計462.95元。

據稱，被捕時巴伯還持有胡椒噴霧，而作為一名重罪犯，他是不允許持有胡椒噴霧的。起訴檔列出了七項與盜竊相關的前科，這觸發刑法相關條例的適用範圍，允許將目前的罪行作為重罪起訴。

謝安宜說，感謝舊金山警方為打擊明目張膽的零售盜竊行為所付出的不懈努力。其辦公室一直與執法部門和零售商密切合作，共同打擊零售盜竊行為。現在，得益於選民的支持，他們有了新的工具來減輕後果，並確保那些屢次違反法律的人被追究責任。

金山地檢長謝安宜說，29歲的市民巴伯因在諾伊谷商店行竊而被起訴。這是加州公投36...
金山地檢長謝安宜說，29歲的市民巴伯因在諾伊谷商店行竊而被起訴。這是加州公投36號法案、自12月18日實施以來，金山地檢長辦公室首次起訴至少兩次前科的輕微盜竊案嫌犯。（記者劉先進╱攝影）

毒品 加州 監獄

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