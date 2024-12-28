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華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

編譯林思牧／綜合報導
一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)
一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

一名華裔投資家兼新創公司創辦人在聖誕節前夕，為患有罕見腦腫瘤疾病的五歲女兒開設GoFundMe籌款網頁。在聖誕節當天，有一人捐出一筆迷因幣（memecoins），其價值在經過網路上一陣炒作後，竟然變成將近2000萬美元，宛如一場「聖誕奇蹟」（Christmas miracle）。

舊金山標準報報導，陳思齊（Siqi Chen，音譯）的五歲女兒陳米菈（Mira Chen，音譯），9月份被診斷出患有金剛質瘤性顱咽管瘤（adamantinomatous craniopharyngioma，以下簡稱為AC）。AC通常不會致命，但會造成許多極嚴重的併發症狀，包括生長遲緩、視力障礙，難以調節飢餓、口渴和體溫機制等。

陳思齊一家與科羅拉多大學的漢金森醫師（Dr. Todd Hankinson）合作，希望能減緩腦瘤的長大速度。由於這種腫瘤非常罕見，因此相關研究很少而且缺乏經費。陳思齊24日在社交媒體X上呼籲網友捐款，支持漢金森醫師在AC方面的研究，他希望能籌到30萬元。兩天之內帳戶就得到23萬3000元，結果相當不錯。

科羅拉多大學漢金森醫師的實驗室，長期專注於研究與治療AC。(取自children...
科羅拉多大學漢金森醫師的實驗室，長期專注於研究與治療AC。(取自childrenscolorado.org)

25日他又上X發文，他說20分鐘前有人創造出一個用他女兒取名的$MIRA迷因幣，並且把那批貨幣的一半送給他，當時的價值已經有40萬美元。他表示自己對虛擬貨幣一無所知，不知道該怎麼辦。

過了半小時，他說那批$MIRA幣已經漲到600萬美元。接著這批虛擬幣繼續暴漲，先是到1100萬美元，又增加到1470萬美元，後來更漲到1880萬元。到了26日上午，他已經賣掉一部分，並且把100萬元轉捐給漢金森醫師的實驗室。

迷因幣是一種網路用語，指的是一種因某種迷因（meme）而創建的加密貨幣，通常是基於一個笑話。隨著加密貨幣愛好者之間的相互交易，它的價值可能飆升，但也可能又快速下跌。陳思齊說：「有人能解釋一下這種神奇的網路貨幣是如何運作的嗎？我快瘋了。」

但也許沒有人比漢金森醫師更驚訝了，他是26日早上透過朋友和同事興奮的簡訊得知了這個消息。他說：「比特幣、NFT等等，我對它們一無所知。」漢金森醫師研究AC已超過15年，他的實驗室是北美唯一專注於研究與治療AC的實驗室。他說，研究資金很難獲得，因為這種情況很罕見，每年被診斷出患有AC的人不到百萬分之二。

虛擬幣的現象讓多數平常人無法理解，而有些華爾街人士至今仍然認為虛擬幣是無中生有的亂象。譬如「波場」（Tron）區塊鏈創始人孫宇晨(Justin Sun)，不久前以620萬美元價值的虛擬幣，買下一根用膠帶黏在牆上的香蕉並吃掉。無論如何，虛擬貨幣在AC方面，確實創造出一場「聖誕奇蹟」。

虛擬貨幣 聖誕節 腫瘤

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