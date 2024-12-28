川普政府帶來不確定性 舊金山華人移民焦慮

華人移民對未來的不確定性感到焦慮。（記者李怡／攝影）

隨著川普 再次當選美國總統，舊金山的華人 移民社區對其即將上任後可能實施的移民政策表示擔憂。川普在競選期間多次強調將嚴厲打擊非法移民 ，這使得許多華人移民對未來的不確定性感到焦慮。

在美國已經安頓下來的華人非法移民同樣感到焦慮。本報向居住在田德隆庇護所的華裔居民劉振（化名）了解到，被庇護的居民擔心川普政府可能加強執法力度，導致他們被拘留或遣返。對於正在申請庇護或等待身份合法化的華人來說，政策的收緊可能延長審批時間，增加獲批難度，甚至直接影響申請結果。

劉振表示，兩年前帶著讀小學的女兒，走線墨西哥從德州入境美國，之後被政府安排一張車票來到了舊金山，並在田德隆庇護所定居，女兒順利就讀了當地學校，自己靠送快遞為生，也算順利的留在了美國。劉振稱，看到川普勝選後要與盟友和一些私營部門，準備大規模拘留和驅逐非法入境移民，甚至面臨被遣返的風險，這讓居住在庇護所內的多數移民心裡不安。

據多個媒體專家指出，川普的強硬移民政策可能對華人社區產生深遠影響。一些人權團體擔心，會加劇對亞裔美國人的歧視和偏見，並可能引發社區內的恐慌，也可能影響美中關係，進一步複雜化兩國間的外交和經濟互動。

面對目前的挑戰，記者向華埠的多個華人社區組織了解到，他們正在組織相關議題的活動，讓當地的華裔居民，加強內部團結，知道如何尋求正確的法律援助和政策支持，以應對可能會到來的變化。

還有一些社區組織正在舉辦講座和研討會，向成員提供有關移民權益的資訊，並鼓勵他們積極參與政治，為自身權益發聲。