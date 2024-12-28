我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

川普政府帶來不確定性 舊金山華人移民焦慮

記者李怡／舊金山報導
華人移民對未來的不確定性感到焦慮。（記者李怡／攝影）
華人移民對未來的不確定性感到焦慮。（記者李怡／攝影）

隨著川普再次當選美國總統，舊金山的華人移民社區對其即將上任後可能實施的移民政策表示擔憂。川普在競選期間多次強調將嚴厲打擊非法移民，這使得許多華人移民對未來的不確定性感到焦慮。

在美國已經安頓下來的華人非法移民同樣感到焦慮。本報向居住在田德隆庇護所的華裔居民劉振（化名）了解到，被庇護的居民擔心川普政府可能加強執法力度，導致他們被拘留或遣返。對於正在申請庇護或等待身份合法化的華人來說，政策的收緊可能延長審批時間，增加獲批難度，甚至直接影響申請結果。

劉振表示，兩年前帶著讀小學的女兒，走線墨西哥從德州入境美國，之後被政府安排一張車票來到了舊金山，並在田德隆庇護所定居，女兒順利就讀了當地學校，自己靠送快遞為生，也算順利的留在了美國。劉振稱，看到川普勝選後要與盟友和一些私營部門，準備大規模拘留和驅逐非法入境移民，甚至面臨被遣返的風險，這讓居住在庇護所內的多數移民心裡不安。

據多個媒體專家指出，川普的強硬移民政策可能對華人社區產生深遠影響。一些人權團體擔心，會加劇對亞裔美國人的歧視和偏見，並可能引發社區內的恐慌，也可能影響美中關係，進一步複雜化兩國間的外交和經濟互動。

面對目前的挑戰，記者向華埠的多個華人社區組織了解到，他們正在組織相關議題的活動，讓當地的華裔居民，加強內部團結，知道如何尋求正確的法律援助和政策支持，以應對可能會到來的變化。

還有一些社區組織正在舉辦講座和研討會，向成員提供有關移民權益的資訊，並鼓勵他們積極參與政治，為自身權益發聲。

非法移民 華人 川普

上一則

希勒航空博物館12/28「駕駛艙日」 體驗飛行樂趣

下一則

財政危機 聖荷西Alum Rock聯合學區關併13校

延伸閱讀

紐時：鴻海投資全球減少依賴中國 為川普關稅做準備

紐時：鴻海投資全球減少依賴中國 為川普關稅做準備
親川普名人子女就讀 邁阿密大學宛如「保守派哈佛」

親川普名人子女就讀 邁阿密大學宛如「保守派哈佛」
川普：比爾蓋茲要求今晚在「宇宙中心」海湖莊園會面

川普：比爾蓋茲要求今晚在「宇宙中心」海湖莊園會面
川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮

川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮
MAGA內訌？川普核心基本盤為H-1B槓上馬斯克等企業家

MAGA內訌？川普核心基本盤為H-1B槓上馬斯克等企業家

熱門新聞

一名華裔父親在網路上為罕病女兒募款，收到有人捐贈加密貨幣，且價格一天內飆漲至1880萬美元。圖為加密貨幣示意圖。(路透)

華裔為罕病女兒募款收到「迷因幣」 1天價值漲至1880萬美元

2024-12-28 01:20
舊金山是美國唯一一個現在買房比五年前便宜的大城市。（取自Pexels）

舊金山買房比5年前便宜 全美唯一大城…典型房價破百萬

2024-12-25 14:33
矽谷桑尼維爾成西岸最熱房市。圖為Google公司在桑尼維爾的辦公大樓。（記者徐蓓蓓╱攝影）

西岸唯一 桑尼維爾入最熱房市前十 房屋均價突破200萬

2024-12-24 01:20
矽谷科技界有許多川普支持者。除了馬斯克，創投家安德森（左）也是其中之一。（美聯社）

除了馬斯克 矽谷科技界這些人也支持川普

2024-12-24 17:45
本次勝選，羅偉受到華裔民眾的廣泛支持。（記者李怡╱攝影）

準市長羅偉直言：舊金山將發生重大改變

2024-12-23 01:20
屋崙保險業主管表示，與之前相較，屋崙汽車保費幾乎呈現級數上漲，並將保費上漲歸咎於費罪率與事故率。(圖取自屋崙警局臉書)

加州汽車保險費不斷上漲 灣區哪些城市付的汽車保費較高

2024-12-23 22:08

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年
趙薇宣布離婚／黃有龍身分神秘 曾為她豪砸417萬買法國酒莊

趙薇宣布離婚／黃有龍身分神秘 曾為她豪砸417萬買法國酒莊