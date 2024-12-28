川普政府帶來不確定性 舊金山華人移民焦慮
隨著川普再次當選美國總統，舊金山的華人移民社區對其即將上任後可能實施的移民政策表示擔憂。川普在競選期間多次強調將嚴厲打擊非法移民，這使得許多華人移民對未來的不確定性感到焦慮。
在美國已經安頓下來的華人非法移民同樣感到焦慮。本報向居住在田德隆庇護所的華裔居民劉振（化名）了解到，被庇護的居民擔心川普政府可能加強執法力度，導致他們被拘留或遣返。對於正在申請庇護或等待身份合法化的華人來說，政策的收緊可能延長審批時間，增加獲批難度，甚至直接影響申請結果。
劉振表示，兩年前帶著讀小學的女兒，走線墨西哥從德州入境美國，之後被政府安排一張車票來到了舊金山，並在田德隆庇護所定居，女兒順利就讀了當地學校，自己靠送快遞為生，也算順利的留在了美國。劉振稱，看到川普勝選後要與盟友和一些私營部門，準備大規模拘留和驅逐非法入境移民，甚至面臨被遣返的風險，這讓居住在庇護所內的多數移民心裡不安。
據多個媒體專家指出，川普的強硬移民政策可能對華人社區產生深遠影響。一些人權團體擔心，會加劇對亞裔美國人的歧視和偏見，並可能引發社區內的恐慌，也可能影響美中關係，進一步複雜化兩國間的外交和經濟互動。
面對目前的挑戰，記者向華埠的多個華人社區組織了解到，他們正在組織相關議題的活動，讓當地的華裔居民，加強內部團結，知道如何尋求正確的法律援助和政策支持，以應對可能會到來的變化。
還有一些社區組織正在舉辦講座和研討會，向成員提供有關移民權益的資訊，並鼓勵他們積極參與政治，為自身權益發聲。
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