金山地標泛美金字塔 膺全球10大摩天樓

舊金山泛美金字塔入選全球十大建築。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市中心的標誌性建築泛美金字塔（Transamerica Pyramid）近日被知名建築雜誌「Dezeen」評選為2024年全球十大摩天大樓之一。這項殊榮不僅彰顯了泛美金字塔建築獨特的設計美學，也反映了其在建築界的重要地位。

泛美金字塔由建築師佩雷拉（William L. Pereira）設計，建於1972年，高260米，共48層。因獨特的金字塔形外觀，使其成為舊金山天際線最具辨識度的建築之一。

著名建築事務所福斯特及合夥人（Foster + Partners）近年對泛美金字塔進行了大規模翻新，旨在恢復建築的原始設計邏輯，並提升與周邊環境的融合度。

此次翻新工程包括開放大廳空間，揭示原有的結構元素，以及重新設計毗鄰的紅杉公園（Redwood Park），以增強建築與城市環境的互動。福斯特及合夥人的負責人薩默菲爾德（David Summerfield）在一份聲明中表示，他們的工作使泛美金字塔煥發新生，清除多年來的附加結構，重新展現佩雷拉的原始設計理念。

開發商施沃（Michael Shvo）表示，這座建築象徵著美國夢。透過此次翻新，希望將其打造成一個不僅僅是辦公大樓的社區中心。翻新項目還引入了藝術項目，在公園內展示輪換展覽和雕塑，進一步推動社區導向的項目。

泛美金字塔的入選，體現了其在建築設計和城市文化中的重要地位。作為舊金山的地標，它不僅見證了城市發展，也透過現代化的改造，繼續引領建築設計的趨勢。此次榮譽無疑將進一步提升其在全球範圍內的知名度和影響力。

舊金山多處知名景點均有近百年的歷史，如金門大橋 ，建於1937年，全長約2.7公里，是世界上最著名的懸索橋之一，連接舊金山和馬連縣；科伊特塔(Coit Tower）位於電報山頂，是一座於1933年建成的塔樓，在此可以擁有環視舊金山城市與海濱的全景視野。