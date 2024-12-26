聖塔克魯茲碼頭坍塌 與改建計畫長期法律紛爭有關

聖塔克魯茲碼頭末端坍塌的部分其實是一間廁所，奇特景象吸引許多遊客前來打卡。（美聯社）

加州 聖塔克魯茲 （Santa Cruz County）百年歷史碼頭日前因受到強烈風暴襲擊坍塌，造成人員傷亡。據了解，這起意外事件的起因可能與市府與民眾之間的長期法律紛爭有關。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，多年來，聖塔克魯茲官員與民眾一直就如何保護其歷史碼頭的問題不斷較勁，結果，結論還未得出，碼頭就先於23日在暴風雨中坍塌。

紀事報指出，一場海嘯於2011年襲擊了加州海岸，對聖塔克魯茲碼頭和船隻造成高達1500萬元的損失。為了防範當地日後再因風暴造成損失，聖塔克魯茲官員提出了一項讓碼頭現代化的改建和加固計畫，但遭到居民強烈反對甚至提出訴訟，因為居民希望保留這個美國西海岸最長碼頭的原始風貌。

如今，在連續多年冬季強烈風暴的摧殘下，聖塔克魯茲和加州其他沿海城市的古老碼頭都蒙受破壞。如果沒有碼頭，這些城市的濱海商業就會失去遊客收入，但要維修碼頭又需要巨大的成本。

擁有110年歷史的聖塔克魯茲碼頭長半哩，是由4445根花旗松（Douglas fir）木樁建造而成。根據市府文件，由於受到鹼水、碎片和日益嚴重冬季風暴的破壞，聖塔克魯茲碼頭平均每年必須更換10到30根木樁。

在市府提出改建計畫後，反對者成立了一個名為「不要改變碼頭」的組織（Don′t Morph the Wharf），於2020年對市府提出訴訟，稱市府沒有對碼頭改建計畫進行適當的環境評估。

「不要改變碼頭」領導人格林賽特（Gillian Greensite）24日表示，碼頭坍塌令人震驚，但其組織並未阻止市府對碼頭進行修復和加固，因為坍塌的地方不在改建計畫範圍內。

負責管理碼頭的聖塔克魯茲公園總監賈德西（Mike Godsy）表示，碼頭坍塌的末端因為上個冬季受到破壞，正在施工中，自今年初來一直處於關閉狀態。

碼頭末端坍塌的部分其實是一間正在維修的廁所，它23日墜入蒙特瑞灣後被沖上沙灘，現在意外成為一個人氣景點，吸引許多遊客前來拍照。值得慶幸的是，除了這間廁所，碼頭上其他商家都沒有因此遭受損壞。

雖然碼頭坍塌對聖塔克魯茲港造成1500萬元到1800萬元的損失，但卻吸引許多衝浪者和民眾前來拍照打卡。紀事報稱，在陽光穿透雲層時，坍塌的廁所竟然展現出結合自然力量和城市韌性的奇特景象。