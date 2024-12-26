房價被高估多繳稅？估值官：可利用非正式審核流程申請補救

舊金山房價波動，估值官郭華健促房主留心房產估值。（記者李怡／攝影）

舊金山 估值官郭華健（Joaquín Torres）表示，每年1月2日至3月31日，房主可以申請對房產估值進行非正式審核。屋主若認為自己的房產估值過高，可利用這個非正式審核流程，爭取更公平的稅基評估。

隨著舊金山各地區房產價值出現波動，郭華健提示住宅房主檢查自己的房產估值，且相關問題可隨時向估值官辦公室咨詢。

舊金山房價波動，估值官郭華健促房主留心房產估值。（記者李怡／攝影）

郭華健表示，每年1月2日至3月31日，房主可以申請對房產估值進行非正式審核。這個流程旨在確保公平、準確的估值，通過對比近期類似房產的銷售數據來判斷是否有下調的可能性。「多數房主認為，如果房價 下跌，房產稅會自動調整，但事實並非如此，」郭華健強調，「我們需要房主主動聯繫我們，提供相關信息以進行公平的評估。」

根據加州 的第13號提案，房產估值的年增幅被限制在2%以內，這保證了房產稅的漸進性。如果由於當地房價下跌，導致房產市場價值低於目前的估值，房主可能有資格申請下調。

郭華健舉例，一處估值為100萬美元的房產，如果所在社區類似房產的售價僅為90萬美元，可能符合重新評估的條件。估值官辦公室強調，對比銷售數據的時間點非常重要，必須符合州法律的相關規定。

去年，該辦公室共接收了982份非正式審核申請，其中80%的申請獲得了某種形式的減免。估值官辦公室表示，這是一個簡單明了的流程，可以為房主省下不少錢。相關表格可以在其官網上找到，他們的公共服務團隊也隨時提供幫助。

每年的房產稅估值通知會在7月發出，但房主可以提前處理任何估值問題，以避免意外。下一期的房產稅繳納截止日期為4月10日。對房產估值有疑問或擔憂的房主可直接聯繫估值官辦公室。聯繫電話，628-652-8100。