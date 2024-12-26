舊金山渡輪大廈將翻新 3老牌餐飲出走

渡輪大廈翻新工程可能持續兩年，期間部分廣場和餐廳將繼續營業。（取自渡輪大廈官網）

受舊金山渡輪大廈（Ferry Building）翻新工程的影響，三家長期經營的餐廳和咖啡 館將被迫離開這座歷史悠久的城市地標建築。根據Instagram帳號發布的消息，貝果店Daily Driver已於本周一歇業，由著名廚師Reem Asil主理的Reem's California以及Red Bay's Coffee預計將在1月31日關閉。

舊金山渡輪大廈翻新工程可能持續兩年，期間部分廣場和餐廳將繼續營業。（取自渡輪大廈官網）

貝果店Daily Driver位於渡輪大廈的分店在2020年開業，在其Instagram帳號上表示「商業模式行不通」。大廈管理層稱，「雙方同意租約到期後不再續約」，該餐廳在Dogpatch將開設分店。

渡輪大廈的餐廳集體出走並非首例，今年春天主廚Charles Phan的越南 餐廳「斜門」（The Slanted Door）宣布在經營15年後離開，將不再重新開張。主廚原本計畫重開自2020年起便關閉的海濱餐廳，但主廚稱，大廈翻新後所飆漲的租金 讓餐廳難以為繼，他計畫將餐廳搬回米慎區。

另一間名為Nopa Fish的餐廳預計明年初在渡輪大樓開業，主打海鮮料理，如燉湯和沙拉。

根據渡輪大廈官網，翻新工程可能將持續兩年，期間不受影響的廣場和餐廳將繼續營業。根據設計圖，大廈北側將增加更多的室外和室內的座位，有著50年歷史的廣場將修復為「美化、方便行人的人行道」，並設置更多座位和零售攤位。