舊金山渡輪大廈將翻新 3老牌餐飲出走
受舊金山渡輪大廈（Ferry Building）翻新工程的影響，三家長期經營的餐廳和咖啡館將被迫離開這座歷史悠久的城市地標建築。根據Instagram帳號發布的消息，貝果店Daily Driver已於本周一歇業，由著名廚師Reem Asil主理的Reem's California以及Red Bay's Coffee預計將在1月31日關閉。
貝果店Daily Driver位於渡輪大廈的分店在2020年開業，在其Instagram帳號上表示「商業模式行不通」。大廈管理層稱，「雙方同意租約到期後不再續約」，該餐廳在Dogpatch將開設分店。
渡輪大廈的餐廳集體出走並非首例，今年春天主廚Charles Phan的越南餐廳「斜門」（The Slanted Door）宣布在經營15年後離開，將不再重新開張。主廚原本計畫重開自2020年起便關閉的海濱餐廳，但主廚稱，大廈翻新後所飆漲的租金讓餐廳難以為繼，他計畫將餐廳搬回米慎區。
另一間名為Nopa Fish的餐廳預計明年初在渡輪大樓開業，主打海鮮料理，如燉湯和沙拉。
根據渡輪大廈官網，翻新工程可能將持續兩年，期間不受影響的廣場和餐廳將繼續營業。根據設計圖，大廈北側將增加更多的室外和室內的座位，有著50年歷史的廣場將修復為「美化、方便行人的人行道」，並設置更多座位和零售攤位。
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