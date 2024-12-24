是否競選屋崙市長 芭芭拉·李1月初作決定

即將卸任的聯邦眾議員芭芭拉·李將在1月決定是否參選屋崙市長。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長盛桃（Sheng Thao）被罷免 以後，勞工、政商與社區的許多領導人聯署公開信，要求即將卸任的聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)出馬競選。芭芭拉·李預期在1月初宣布她是否出馬的決定。

舊金山紀事報報導，屋崙市長的補選已訂於明年4月15日舉行，當選的人會把盛桃原有的任期做滿。11月5日的選舉中盛桃被罷免，市議長勵琪(Nikki Fortunato Bas)目前擔任臨時市長，但她下個月會宣誓就任阿拉米達縣縣議員。到時屋崙市議會將決定誰暫代至4月選舉出的新市長上任。

下一任市長將不得不面對屋崙市殘酷的財務狀況，市議會正在努力設法消弭1.3億元的赤字。芭芭拉·李一直沒有對參選屋崙市長表態，但20日她終於在社交媒體Ｘ上發文，表示「出馬競選這個我長期以來稱之為家的屋崙的市長，不是一個草率就可以做出的決定」。她承諾會在1月初宣布她是否出馬。

芭芭拉·李沒有尋求連任自1998年以來一直擔任的聯邦眾議院席位，而是選擇競選參議院。她在初選中排名第四，落後於同是民主黨的謝安達(Adam Schiff)。謝安達於上個月擊敗共和黨 對手，即將進入參議院。

其他已宣布參選屋崙市長的人包括前市議員泰勒（Loren Taylor，在2022年僅以677票之差輸給盛桃）、前盛桃助理韋伯（Renia Webb），以及共和黨人佩切努克（Mindy Pechenuk）。