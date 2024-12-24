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舊金山1車違停累積91張罰單2.2萬未繳 卻無人能奈何

舊金山訊
這輛車自2021年以來已累計收到90張罰單，未繳罰款總額高達2萬2300元。（取自Reddit用戶Dustin Ortiz）
這輛車自2021年以來已累計收到90張罰單，未繳罰款總額高達2萬2300元。（取自Reddit用戶Dustin Ortiz）

近日，居住在舊金山艾拉莫廣場（Alamo Square）附近的一位居民在晨跑時發現，一輛熟悉的紅色豐田Sienna再次違規停車在Grove街的車道上。這輛車不僅車漆剝落，前保險桿也不見了，甚至車尾停到了馬路上，嚴重影響交通。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這位居民出於好奇，將車牌號碼輸入交通局查詢網站，結果震驚地發現，這輛車自2021年以來已累計收到90張罰單，未繳罰款總額高達2萬2300元。他拍下這輛車的照片並上傳至社交媒體平台Reddit發表感慨，直指車主「肆意停車卻無人奈何」。這篇帖子迅速引發關注，短時間內點擊量暴增。

「守法的市民違停後立即繳納罰款，而另一些人卻能一次次逃避處罰，」一位網民留言。另一位則感嘆：「守法竟然成了受懲罰的理由。」

停車難和罰單貴長期以來是舊金山的敏感話題。該市人口密集，停車位資源緊缺，停車費每小時甚至超過10元。隨著2025年新州法的生效，市府不得不再移除1萬4000個停車位，並實施更高昂的罰款，停車壓力預計將進一步加劇。

對於這輛紅色Sienna的情況，舊金山市交通局（SFMTA）表示，法律禁止因未繳罰單而拖車。這一規定旨在避免「貧窮拖車」(Poverty Towing)，即對經濟困難的車主進行過度處罰。然而，交通局可在特定情況下執行拖車，包括阻塞車道、停放超過72小時或車輛註冊過期。

交通局發言人加藤（Erica Kato）表示：「我們的首要任務是處理涉及公共安全、道路通行或公交車和自行車道阻塞的停車問題。」

Reddit帖子引起舊金山警局的注意，12月5日警局將這輛紅色豐田Sienna拖走。調查顯示，該車註冊已過期近兩年，自2023年底以來因各類停車違規行為共被拖車四次。

根據公共數據庫顯示，過去一年間，至少有60輛車收到超過100張罰單，其中18輛車未繳罰款超過20000元。然而，加藤強調，累計高額罰單的車輛「極為罕見」。

該輛紅色Sienna的罰單問題引發的關注，折射出市民對停車管理的普遍不滿。帖子的發布者提到，這件事對他尤為重要，因為他的父親曾因脊椎受傷，長期依賴輪椅生活，然而卻要面對城市中殘疾人無法順利通行的困難。

「看著父親在一個對殘疾人不友好的世界中掙扎，讓我對這種問題更加沒有耐心，」他說。

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