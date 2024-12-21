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風雨將襲北加持續至聖誕節 開車過節應提早出門

編譯組／綜合報導

據「信使報」(Mercury News)報導，根據蒙特瑞(Monterey)國家氣象局(National Weather Service)預報辦公室發布的簡報，隨著低壓系統20日開始形成，灣區將經歷幾輪降雨和陣風中的第一輪。

根據預測，21日和22日將有兩場小雨，聖荷西降雨量約為十分之一英寸，屋崙降雨量約為三分之一或四分之一英寸。

真正的強降雨將從周一(23日)和周二(24日)開始，這場暴風雨將給整個灣區帶來半英寸到一英寸半的降雨。在降雨的同時，還將颳起時速超過35英里／小時的狂風，沿海地區和海拔較高地區的風力尤其強勁。

預計聖誕節當天雨勢會有所減弱，隨後另一個系統預計將在節後幾天抵達。

在東部，沙加緬度(Sacramento)山谷、山麓和山區也將出現類似的情況，根據國家氣象局沙加緬度預報辦公室發布的預警，預計周六至周一降雨量將超過2英寸。

在此期間，預計海拔高度7000至8000英尺之間會有降雪，但隨著冷空氣在平安夜到來，降雪層將會下降。

美國國家氣象局氣象學家麥凱拉(Colin McKellar)說，低氣壓系統將給內華達山脈(Sierra Nevada)帶來降雪，預計太浩(Tahoe)周圍海拔較高的地區將有四分之一英寸的降雪量。周六和周日，山頂的降雪量預計最多將達到兩英寸。

麥凱拉說，「周一、周二，我們將在那裡遇到更強勁、更強大的系統，需要多加關注。」在湖面上，可能會有幾英寸的積雪，而山頂的積雪可能會達到一英尺或15英寸。

據預測人員稱，在海灣地區，持續降雨將增加本周末到下周發生洪水的機率。預計周一到周二，低氣壓系統還將帶來大浪，有些浪高達20英尺。

氣象專家建議人們，如果要去海岸線旅行，不要背對大海，避免游泳；對於那些前往太浩度假的人來說，大雪可能會對旅行造成影響，建議在穿越雪山時帶上食物、水和毯子。

駕車過節的人們應確保留出更多時間到達目的地，而居住在北部灣或前往北部灣的人們則應為可能發生的洪水做好準備。

洪水 灣區 聖誕節

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