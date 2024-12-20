近9萬塊積木拼成…「舊金山之心」安家灣區樂高探索中心

舊金山總醫院基金會將薩瓦亞製作的大型心型雕塑作品「內心」贈與樂高灣區探索中心。(記者徐蓓蓓╱攝影)

舊金山 總醫院基金會19日將藝術家薩瓦亞(Nathan Sawaya)製作的大型心型雕塑作品「內心」(Inside)，贈與樂高灣區 探索中心。這尊雕塑作品由8萬8748塊樂高(Lego)積木拼成，是「2024舊金山之心」的系列作品之一。基金會代表羅斯(Peter Rose)、樂高中心工作人員以及參加樂高節日VIP體驗的小朋友一同出席了剪綵儀式。

基金會執行長梅瑞狄(Kim Meredith)表示，非常激動這顆獨一無二的樂高之心找到了自己合適的家。「舊金山之心」系列作品不只是為了展示令人驚嘆的藝術，「我們希望能散播希望、治癒的強烈訊息。」這些充滿活力的心型雕塑指引著基金會堅持謀求平等醫療，也是藝術家驚人才華的明證，希望關愛和創新的精神延展到超越城市邊界之外的生命。

剪綵儀式結束後，在場的小朋友和家長可以排隊和這座樂高之心合影。很多小朋友表示，還是第一次看到這麼大的樂高藝術作品，非常震撼。家長也表示，沒想到樂高磚塊還可以用來作這樣藝術的表達，非常新穎。

薩瓦亞本人曾經表示，靈感來源於想要創作一件提醒人們關注自己內心的作品，關注表象之下的東西。「而那裡往往是真相所在，就在表層之下。」

薩瓦亞是世界上最富盛名的樂高藝術家之一，在專職從事藝術事業之前，曾經是華爾街 的一名律師。他用樂高磚塊搭建各類震撼人心的巨型藝術作品，在超過24個國家的100多個城市都有展出，觀眾超過百萬，還被世界各地的畫廊收藏，甚至出現在卡卡(Lady Gaga)的音樂錄影帶裡。

當天的剪綵活動是樂高探索中心節日特別體驗的一部分。(記者徐蓓蓓╱攝影)

樂高方面最初是抵制薩瓦亞的做法。不過後來改變了態度，雇用他作為公司的模型建築大師。