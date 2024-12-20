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亞馬遜配送站工人罷工 聖誕訂單恐延誤

記者王子涵╱舊金山報導
亞馬遜（Amazon）舊金山倉庫的工人於19日組織罷工，與全國其他六個亞馬遜配送站的罷工運動同步。(取自工會Teamsters帳號)
亞馬遜（Amazon）舊金山倉庫的工人於19日組織罷工，與全國其他六個亞馬遜配送站的罷工運動同步。(取自工會Teamsters帳號)

亞馬遜(Amazon)舊金山倉庫的工人於19日組織罷工，與全國其他六個亞馬遜配送站的罷工運動同步。組織工會國際卡車司機聯合會(International Brotherhood of Teamsters)在年底節假日的關鍵時期組織罷工，是尋求更公平的勞工協議。該工會表示，這是美國歷史上對亞馬遜公司規模最大的一次罷工。

國際卡車司機聯合會表示，他們代表了亞馬遜10個設施的近1萬名工人。舊金山分會成員18日授權罷工，指稱亞馬遜無視周日的最後期限，未就勞工協議進行談判。

「我們正在爭取一份新的工會合同，保障工人的工資、醫療保健和安全。」舊金山倉庫工人羅伯茲(Janeé Roberts)宣布罷工授權時表示。根據工會的說法，此次罷工波及南加州的六個亞馬遜設施、紐約市、喬治亞州亞特蘭大市、伊利諾伊州斯科基的倉庫、以及舊金山的倉庫。工會還表示，其他設施的亞馬遜工人已「準備加入」。

罷工發生的配送站，其功能是將包裹準備好交付給送貨車輛，然後由承包商每天將包裹送達客戶。

亞馬遜表示，這些由卡車司機聯合會組織的送貨司機並不是公司雇員，這些司機為一家名為「配送服務合作夥伴」(Delivery Service Partners)的第三方企業工作。

亞馬遜發言人南特爾(Kelly Nantel)在一份聲明中表示：「一年多以來，國際卡車司機聯合會持續誤導公眾，聲稱他們代表數千名亞馬遜員工和司機。事實並非如此，這又是一次試圖推動虛假敘述的行動。」

南特爾說：「事實是，國際卡車司機聯合會曾積極威脅、恐嚇並試圖強迫亞馬遜員工和第三方司機加入他們，這是非法的，目前針對該工會的多項不公平勞動實踐指控正在審理中。」

國際卡車司機聯合會總會長奧布萊恩(Sean M. O'Brien)聲稱亞馬遜拒絕承認工會。「如果亞馬遜想要一場對抗，那麼擁有130萬成員的工會將隨時準備應戰。」

儘管尚不清楚罷工對聖誕節前後的包裹遞送帶來多大影響，但目前宣布參與罷工的1萬名工人，僅占亞馬遜全美倉庫總雇員80萬人的一小部分，預計其影響將是局部、且有限的。

亞馬遜 罷工 舊金山

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