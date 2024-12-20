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假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜

編譯組╱綜合報導
假日期間避免包裹被盜小貼士。(電視新聞截圖)
假日期間避免包裹被盜小貼士。(電視新聞截圖)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，隨著節日的到來，「前門走廊海盜」(porch pirate)日漸猖狂。谷歌趨勢顯示，每年 12 月，「包裹被盜」的搜索量都會激增。根據安全評論網站Security.org的年度包裹失竊報告，6%的加州人在過去三個月中包裹被盜，35%的人高度關注節日包裹失竊。

在加州，盜竊犯罪程度輕微或嚴重取決於被盜物品的價值。就如何確保假日購物安全，中田納西州立大學(Middle Tennessee State University)研究包裹盜竊的刑事司法教授斯蒂克爾(Ben Stickle)說，阻止門廊盜竊者的主要方法，是讓包裹不被人看到。

他說，這是完全以機會為中心的犯罪。大多數小偷都是開車上街，只有當他們能從車裡看到包裹時才會停下來。通常只要有一個長凳或植物擋住路面的視線就足夠了。

另外似乎能阻止小偷的是居民有防盜報警器的標誌。他說，只要有一個標誌表明你有防盜報警器，實際上比有防盜報警器更有效。

防止包裹失竊的更多建議還包括：跟蹤快遞、盡快取回物品、註冊簡訊或電子郵件更新：一旦包裹到達，盡快將其收入室內。安排送貨時間，或要求送貨時簽字，確保包裹只在你會去取的時候到達。要求包裝樸實無華，不寫明裡面是什麼。讓親朋好友知道包裹在路上，他們收到禮物的機率會更大。讓人看起來像有人在家，照明充足的房子除了看起來格外溫馨之外，也會讓小偷有所警惕。

移動探測器燈和警報器是另一種選擇。製作一個標誌，如「該地區出現門廊海盜」(porch pirates seen in area)，讓小偷覺得有人在積極監視他們。與鄰居合作，可以約定在看到對方的包裹時先代為收取。考慮到取件中心或商店取件，亞馬遜儲物櫃或美國郵政服務的 「保留包裹 」服務等都是好選項。

如果盡了最大努力，包裹還是被盜，斯蒂克爾列出了應該採取的步驟：1.確認送達。很多承運商都會給送達的物品拍照，檢查一下你的包裹是否在鄰居家的門廊上。2.聯繫零售商，有些零售商會要求您報警或聯繫快遞公司，有些則會無條件地寄送替代品。也可以購買包裹保險，讓你有能力把錢拿回來。3.向警方報案。儘管有很多警察部門不會派人去你家接受你的報告，但會接受網上報案。如果您的報案是您所在社區某種模式的一部分，警方可能會更願意出面處理。

加州 零售商 美國郵政

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