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舊金山聯合國廣場 映照布里德市長任期高低潮

編譯組╱綜合報導
競選市長連任失敗，布里德結束在舊金山民選辦公室的12年政治生涯。她在貧窮的環境生長，成為舊金山首位黑人女性首長。(取自布里德臉書)
競選市長連任失敗，布里德結束在舊金山民選辦公室的12年政治生涯。她在貧窮的環境生長，成為舊金山首位黑人女性首長。(取自布里德臉書)

舊金山沒有一個地方比聯合國廣場(United Nations Plaza)更能反映市長布里德(London Breed)任期的高潮與低潮。現在任何一個下午，位在BART市政中心站上方的廣場，呈現一片安靜，運動愛好人士聚集。與去年相較，此為巨大變化。當地曾因贓物販售與露天吸毒而惡名昭彰。

「舊金山紀事報」報導，在數十年聚集非法活動之後，聯合國廣場成為布里德六年市長任期的最後一個亮點，也反映她面臨的多重危機。

儘管布里德政府去年施行廣場改造計畫取得成效，附近地區的毒品交易與非法販售仍存在，顯現了市長掙扎於改善困擾舊金山已久的毒品成癮及混亂公共環境問題。布里德發現，移轉問題不但無法解決事情本身，卻會惹火更多地方人士。

選民對社區許多街道亂象與猖狂竊盜的抱怨，以及對市中心辦公室空置與大型零售商撤離的不滿，是布里德競選連任輸給政界新人羅偉(Daniel Lurie)的主要原因。他與布里德有許多相似政治觀點、但無法認同布里德管理不佳。

競選連任失敗，結束了布里德在舊金山當地民選辦公室的12年政治生涯。她在貧窮的環境生長，成為舊金山首位黑人女性首長。

布里德對媒體透露，她擔任市長六年以來的一個遺憾，是為了省錢而取消辦公室的選民服務部門。

聯合國廣場則是她認為的政績之一，它曾是問題，但現已不再是。布里德並對啟動數千名年輕人獲得帶薪實習計畫感到自豪，也相信自己降低住房開發障礙所做努力，將帶來建築熱潮。金門公園等公共空間擴建，也是她的成績。她表示，這座城市有她的努力在其中。

然而事實上，布里德可能是會被民眾記得，她是在歷史性緊急時期領導這座城市，但隨後又失去選民的市長，曾經因應疫情受到稱許，卻因芬太尼對城市影響而遭到譴責。由於雙重危機惡化與居民呼籲採取行動，布理德轉向自由派，嘗試跟著選民步伐。選民在她任期內罷免三位自由派教委與一位進步派地檢長。

布里德冒險將自己成為YIMBY運動的領袖。該運動倡導在舊金山等昂貴城市大幅加速住房建設。但導因於近年來建築成本飆漲，舊金山開發實際上陷入停擺。

她嘗試各種方法重新活躍市中心，但結果優劣參半。提出把接近倒閉的舊金山市中心購物中心改造成足球場的想法，似乎沒有任何進展。發起用快閃店來填補市中心空置店面計畫，取得成功，但與大量空置商業空間相較，成效不大。此外，也未有效解決田德隆地區與市中心的毒品問題。

舊金山 毒品 聯合國

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