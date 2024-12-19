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牡蠣受諾羅病毒汙染 金山1海產公司緊急召回

編譯組／綜合報導
舊金山海鮮公司緊急召回可能受到諾羅病毒污染的牡蠣。示意圖，並非內文中提到的牡蠣。（取自Pexels）
舊金山海鮮公司緊急召回可能受到諾羅病毒污染的牡蠣。示意圖，並非內文中提到的牡蠣。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山一家海產品公司因牡蠣可能受到諾羅病毒（norovirus）汙染而 「緊急召回 」這些牡蠣。

S&M Shellfish Co.公司以Fanny Bay、Buckley Bay和Royal Miyagi的品牌銷售有此問題的牡蠣。這些牡蠣是在 12月1日至12月9日期間加拿大從卑詩省（British Columbia）收穫的，分銷給美國多個州的餐館和零售商，包括加州、紐約州和佛州。

聯邦食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）警告說，如果食用這些牡蠣，可能會引起嚴重的腸胃炎，尤其是在幼兒、老年人和免疫力低下的人群中。

諾羅病毒感染的症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛和發燒。

食品暨藥物管理局（FDA）警告：「含有諾羅病毒的食物可能看起來、聞起來和嘗起來都很正常」，但卻會對健康構成重大威脅。

食品及藥物管理局建議餐館和食品零售商立即將受影響的牡蠣從菜單和貨架上撤下，已購買這些牡蠣的消費者請勿食用。食品及藥物管理局說：「這些產品的消費者如果出現疾病症狀，應聯繫他們的醫療保健提供者，並向當地衛生部門報告他們的症狀。」

S&M Shellfish Co.公司成立於1992年，在舊金山漁人碼頭 （Fisherman’s Wharf）45號碼頭經營。該公司表示，正在與衛生當局合作，繼續進行對汙染情況的調查。

舊金山 食品暨藥物管理局 零售商

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