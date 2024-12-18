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屋崙華埠擬改斜線停車位 居民反彈「交通雪上加霜」

記者劉先進／屋崙報導
屋崙交通局規畫師克羅拉（左）、社區代表彭一玲（中）在現場解釋。（記者劉先進╱攝影）
屋崙交通局規畫師克羅拉（左）、社區代表彭一玲（中）在現場解釋。（記者劉先進╱攝影）

記者劉先進／屋崙報導

屋崙交通局(OakDOT)聯合非營利機構東灣亞裔地方發展公司（EBALDC）17日晚舉行社區會議，介紹華埠完整街道計畫，聽取民眾建議。在會上，華埠不少商戶對部分路段直線停車位改為傾斜停車位的改造，頗有意見。認為此舉會減少目前原有車道數量，車子倒車時也堵住交通，讓原本堵車的華埠交通雪上加霜。

屋崙交通局規畫師克羅拉（Manuel Corona）對本報表示，計畫目前處於徵求社區意見階段，後續會衡量所有方面意見適時調整設計，且會有多輪意見反饋。最快也要2030年才能開始施工。希望市民踴躍登錄網址https://www.oaklandca.gov/projects/chinatown-complete-streets-plan發表意見。

交通局的資料說，華埠完整街道計畫（ChinatownComplete Streets Plan, CCSP） 是為期兩年的規畫程式，目標是建立屋崙華埠的街道和人行道改善計畫。改善華埠的街道是屋崙的優先目標，因為華埠是屋崙行人和自行車碰撞事件最集中的區域。此外，許多重大的交通運輸項目都穿過了華埠，比如捷運、快速道等。但是這些項目都沒有針對華埠的特定需求而設計。過去項目發展中，也沒有優先重視華埠居民意見，助長了社區中的參與疲乏。

華埠社區代表彭一玲（Elaine Peng），在現場代為解釋交通局改造方案。比如，增加部分路燈，提高亮度。在9街和Harrison街，10街和Webster街，增加行人保護時相，即十字路口增加一條斜線人行橫道，多個方向可同時過馬路。七街夾八街之間的Harrison街改成斜線停車位。有的區域擴寬人行道，或者增加臨時停車區域，將停車位往道路內移動，提高交通緩衝空間。

現場不少居民反對討論分組，在參與者強烈要求下，改為統一討論。不少商戶和居民，對斜線停車位改造提出意見。商戶鄺偉認為，類似設計會影響到華埠經濟，尤其是斜線停車位，會讓駕車者倒車，增加交通堵塞。東山台山同鄉會主席馬作林認為，10街若改成斜線停車位，會增加兩個車位，有一定好處。還有居民反應，有的商戶用垃圾箱佔用幾乎三個停車位，路面還有很多雙向停車，堵住交通。希望政府部門想辦法解決。

克羅拉說，目前處於計畫的第二階段，即商定主要街道和連接點多式升級的最終項目說明。在2024年年底到2025年春季，收集針對計畫草案的反饋。此前在華埠調研居民、長者、送孩子上學的市民和商戶等意見發現，大家之所以不來華埠，是因為停車位不夠，而斜線停車位是增加車位數量的方法，目前華埠有416個停車位，在數個道路改造後，可以增加20個車位，到436個。此外，華埠不少人反應路面車速太快，增加斜線停車，有車子倒車，會讓其他駕駛者注意路面情況，提高安全。對於堵塞交通的擔憂，他表示，根據估算，高峰時間，斜線停車位每小時會延誤交通1到3秒，影響較小。

克羅拉說，項目在2030年才能動工，目前是征詢意見階段，且會經過五到六次意見收集。有人支持增加停車位，有人反對斜線停車位。必須考慮每個人的需求，包括行人、駕車者、騎自行車的人、老年人以及需要購物的人。為每個人帶來最大的利益，適時調整改造計畫。

華埠商戶居民正在現場反應意見。（記者劉先進╱攝影）
華埠商戶居民正在現場反應意見。（記者劉先進╱攝影）

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