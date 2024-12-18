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布里德提名2市府委員人選 遭議會否決 佩斯金給1理由

記者王子涵／舊金山報導
布里德(右)提名2市府委員人選遭議會否決。左為市議長佩斯金。(記者王子涵／攝影)
布里德(右)提名2市府委員人選遭議會否決。左為市議長佩斯金。(記者王子涵／攝影)

據媒體Mission Local報導，舊金山市議會17日以五比四的投票結果，否決了現任市長布里德（London Breed）提名的兩位市府委員會成員人選。這一決定被解讀為，市議會意圖將提名的權利過渡給下任市長。

「我認為本市議會有責任果斷地拒絕這些提名，並讓新市長任命他選擇的人選。」市議長佩斯金（Aaron Peskin）表示，「我更願意給新市長一個全新的起點。」

布里德曾提名古曼（Joanna Gubman）進入上訴委員會，巴茨（Sara Barz）進入市交通局董事會，以及布萊恩（James Byrne）進入警察委員會，以填補最近因沃克（Debra Walker）被任命至藝術委員會而空出的席位。

上周，市議會規則委員會已否決了這三項提名。佩斯金17日指出，委員會拒絕這些提名是為了「避免在任期將結束時，強行通過一些任期長達四年的高知名度委員會任命。」

根據一封電子郵件顯示，在今日市議會會議開始前，布里德已撤回了布萊恩的警察委員提名。在17日的市議會上，佩斯金、潘正義、安世輝、盧凱莉、華頌善五位市議員，否決了市長其餘兩項提名。

市議員梅義加提出一項動議，建議將此事延期至明年，屆時當選市長羅偉（Daniel Lurie）可決定是否保留或撤回提名，但該動議被上述五位市議員否決。

梅義加表示，這些提名人選從技術角度來看具備資格，並願意在這兩個委員會中服務。

「我認為，應該將提名人選交給即將上任的市長來決定是否撤回。」梅義加說，「目的是給新市長一個嶄新的開始，並稍微提醒他，這些其實是非常不錯的人選。」

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