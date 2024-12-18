科技先鋒遭刺殺 灣區緬懷鮑勃李成就

科技先鋒鮑勃李(Bob Lee)。(灣區NBC電視截圖)

科技先鋒鮑勃李（Bob Lee）2023年4月在舊金山遭刺死，兇嫌莫梅尼（Nima Momeni）17日被裁定二級謀殺罪名成立，灣區許多人士因此緬懷鮑勃李的成就，及他對矽谷科技的貢獻。

灣區NBC電視台在莫梅尼二級謀殺罪名成立後，敘述了鮑勃李在科技領域的成就，報導稱，鮑勃李是MobileCoin的產品長，他所開發的Google 安卓（Android）作業系統，如今全球數千萬人都在使用。

在Google工作六年後，鮑勃李轉到Square工作，這是一家總部位於舊金山的公司，由推特（Twitter）共同創始人多西（Jack Dorsey）於2009年創立。還在Square時，鮑勃李就參與了Cash App 開發團隊的工作。Cash App是一款流行數位支付系統，人們可以在其中進行付款或其他貨幣交易。

隨著他的科技創業經歷不斷豐富，鮑勃李很快就成為了一名投資 者，向SpaceX、Clubhouse等公司投資。

鮑勃李2021年加入加密貨幣公司MobileCoin，執行長戈德巴德(Josh Goldbard)表示，「鮑勃李是為新世界而生的。從對Android 的巨大貢獻，到成為Square的首位首席技術官，再到創建Cash App，接著到MobileCoin與我們合作，鮑勃李所產生的影響遠遠超出他在地球上的短暫時間」。