鮑勃李命案 陪審團駁回被告自衛辯護 裁定二級謀殺罪

鮑勃‧李前妻和父親在法院宣布被告二級謀殺罪名成立後相擁。（美聯社）

備受關注的Cash App創辦人鮑勃李（Bob Lee）命案，經過七天的評議，陪審團裁定被告莫梅尼（Nima Momeni）二級謀殺罪成，並駁回被告「自衛」的說法。

美聯社表示，陪審團最終駁回檢方原先對莫梅尼提出的一級謀殺指控。一級謀殺罪必須由檢察官證明被告是故意和有預謀犯罪，而二級謀殺則無需證明被告是否有預謀。17日宣讀判決時出庭的舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，這項罪名將使莫梅尼面臨16年到終身監禁的刑罰。

舊金山紀事報報導，舊金山高等法院17日擠滿媒體、支援檢方的警察、鮑勃李的前妻克里斯塔（Krista Lee）、兩個孩子和數十名親友、莫梅尼的母親和友人及眾多圍觀者。身著灰色西裝的莫梅尼在宣判時一動也不動地坐著，克里斯塔則閉著眼睛低著頭聆聽。

鮑勃李的弟弟奧利佛李（Oliver Lee）17日在宣判後說：「我們很高興莫梅尼不會有機會再傷害其他人。我們認為正義在今日獲得了伸張。」他表示，正在考慮是否提起民事訴訟。

被告莫梅尼的母親塔亞拉尼（Mahnaz Tayarani）則熱淚盈眶，稱判決不公平：「我的兒子不是他們想像的那樣。他非常善良、有愛心、尊重且關心他人。」

被告莫梅尼的母親認為判決不公。（美聯社）

美聯社表示，這起案件之所以引起關注，部分原因是鮑勃李在科技界擁有重要地位，他的死亡還引起舊金山公共安全的爭論。

美聯社表示，鮑勃李去世前剛和家人搬到邁阿密，當時在加密貨幣 公司MobileCoin擔任產品長，去年回到灣區 探視親友。