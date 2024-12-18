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馬斯克曾藉機轟金山治安 地檢長強硬回擊

記者王子涵╱舊金山報導
謝安宜表示，馬斯克的錯誤言論讓舊金山復興之路更艱難，並對全球造成消極影響。(記者王子涵╱攝影)
謝安宜表示，馬斯克的錯誤言論讓舊金山復興之路更艱難，並對全球造成消極影響。(記者王子涵╱攝影)

Cash App創始人鮑勃李（Bob Lee）命案兇嫌莫梅尼（Nima Momeni）17日被判二級謀殺罪成立。馬斯克（Elon Musk）曾就此案公開批評舊金山的公共治安狀況。而在一年多後的法庭外，舊金山地檢長謝安宜回擊了馬斯克的言論。

2023年4月，鮑勃李在Rincon Hill被刺身亡後，馬斯克將這起廣受關注的惡性案件歸咎於舊金山的治理不當。他去年4月5日在Ｘ平台(前身為Twitter)發文：「舊金山的暴力犯罪可怕至極，即使襲擊者被捕，通常也會立即被釋放。@BrookeJenkinsSF，城市是否採取了更強硬的措施來監禁慣犯？」

馬斯克並非唯一如此評論的人。被川普提名管理AI與加密貨幣領域的風險投資家薩克斯（David Sacks）曾在播客上表示，儘管案發後事實證據有限，但他篤定此案類似於洛杉磯發生的一起刺殺案，該案是一名「有精神疾病的遊民」所犯下，然而該兇手卻多次進出監獄。

隨著17日的案件宣判表明，鮑勃李實際上是被他熟知的一名科技顧問刺傷。

為期近兩個月的審判中，陪審團聽取了鮑勃李涉嫌與莫梅尼一同吸毒的證詞，以及莫梅尼的姊姊指控鮑勃李的毒品供應者涉嫌強姦的說法。陪審團17日駁回莫梅尼的辯護論點，為檢方贏得這場勝利。

負責起訴莫梅尼的兩位檢察官，由謝安宜指派。儘管莫梅尼避免了一級謀殺的罪名，但結果對檢方來說仍然是勝利。謝安宜在法庭外讚揚了陪審團的工作，並稱舊金山是一個「致力於問責和公共安全」的城市。但意想不到的是，謝安宜在法院外接受媒體採訪時，公開批評了馬斯克。

「我們都知道，在鮑勃李被謀殺後，馬斯克曾在推特上羞辱舊金山，讓人以為這是舊金山無法無天的現象之一、是舊金山街頭經常會發生的事」，謝安宜說，「情況完全不同」、「刺殺事件發生後，許多人在全國、甚至國際上對我們的城市進行羞辱，然而這些人對實際發生的事情一無所知」。

謝安宜強調保持耐心並等待事實的重要性。「在馬斯克發文後24小時，該文獲得600萬次點擊瀏覽。這使得舊金山復興之路更艱難，而且他的言論完全錯誤」。

謝安宜表示，莫梅尼將面臨16年至終身監禁的刑期，但判刑日期尚未確定，可能需要數月時間。

舊金山 馬斯克 暴力犯罪

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