聖荷西7成自住房破百萬 領跑全國 舊金山57%緊追在後

聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

在美國大部分地區，花費100萬元以上購買房屋被認為是不尋常的；然而，在加州 的沿海大都市地區，這正逐漸成為一種標準。

據媒體SFGATE報導，LendingTree最近的一項研究顯示，加州大城市中百萬元住宅的比例達到了歷史新高，其中加州位居全國前列，有四個地區名列榜首。這項分析採用了聯邦人口普查局（U.S. Census Bureau）2023年美國社區調查的數據。

聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價 值在100萬元或以上，比2022年增加了約5%，2021年，該地區近47.3%的房屋價值達到這一水平。

2023年，舊金山 （San Francisco）大多數住宅的價值也在100萬元或以上，在榜單中位居第二。其中近57%的房屋達到100萬元大關，自2022年以來增長了近4%。

LendingTree高級經濟學家全諾（Jacob Channel）在一封電子郵件中告訴SFGATE：「歸根結底，在加州買房，尤其是在舊金山、河濱市（Riverside）和洛杉磯等高成本城市買房，對許多有意購房者來說將是一件艱難的事情。在如今的高抵押貸款利率環境下，這一點尤為明顯。」

南加州城市占據了榜單的後兩位，洛杉磯約有36%的房屋價值超過100萬元，自2022年以來增長了約10%，而聖地牙哥（San Diego）約有35%的房屋價值超過100萬元，增長了近11.7%。

沙加緬度（Sacramento）排名第13位，約有9.4%的房屋價值超過100萬元。與去年相比，增長了約2.9%。河濱市自去年以來增長了約2.7%，位居榜單第17位。

百萬元住宅所占比例最小的城市是第50位的克利夫蘭（Cleveland）、第49位的紐約州水牛城（Buffalo, New York）和第48位的肯塔基州路易斯維爾（Louisville, Kentucky）。克利夫蘭只有約1%的住宅價格超過100萬元。