家庭平均人口減少 推升灣區住房需求

灣區的平均家庭規模愈來愈小，需要更多的住房來容納停滯不前的灣區人口。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區 的平均家庭規模愈來愈小。專家稱，這意味著需要更多的住房來容納停滯不前的灣區人口。

家庭規模的縮小，在很大程度上歸因於獨居的年輕人和年長的空巢老人。這種趨勢並非灣區獨有，而這種轉變無疑對住房市場產生了影響。

自2019年以來，灣區只有一個人居住的家庭比例增加了1.5個百分點。加州 公共政策研究所（Public Policy Institute of California）人口學家兼高級研究員詹森（Hans Johnson）認為，在灣區，特別是舊金山和屋崙等城市，儘管人口保持不變或在下降，但住房單元卻在增加。

他說：「這些（新單元）中有 90% 以上是『規定出租』（required rental）單元，其中絕大多數是兩居室或兩居室以下的單元。」

根據詹森的說法，由於住房供應的變化，四年前還可能與多個室友合住的人，現在更多時候可以單獨居住或只與一個室友居住。

這一趨勢也與加州出生率下降有關。詹森解釋說，自2000年代末以來，總出生率大幅下降，這表明年輕一代不太願意首先組建家庭。

同時，隨著預期壽命的延長，老年空巢者（empty-nesters，或子女已離家的父母）留在家中的時間也在延長。Redfin首席經濟學家費爾韋瑟（Daryl Fairweather）說，灣區的老年房主往往會在家中居住更長時間。這是因為根據13號提案（Prop 13），灣區的房產稅（property tax）稅率特別低，而抵押貸款（mortgage）利率很高。這些因素都阻礙了房主縮小規模。

這些因素加在一起，導致許多擁有三間或更多臥室的房屋只住著一兩個人。

詹森說：「現在把這些點聯繫起來，這意味著住房周轉率比過去低，市場上的大房子愈來愈少。」老年人在自己家中居住的時間更長，阻礙了其他人（如有孩子的年輕家庭）購買和利用這些空間。

現在，灣區面臨著雙重挑戰，既要建造足夠的住房，又要確保住房符合人們的真正需求。詹森認為，為家庭設計的新住房嚴重短缺，無論是在面積方面，還是更關鍵的所有權機會方面。目前，只租不售的住房單元很多，但購房機會卻不足。

「絕大多數人都想擁有自己的房子，」他說。「但隨著每戶人口的減少，建築商要做的最理想的事情就是建造小型租賃單元。這是加州和灣區目前面臨的主要挑戰。」