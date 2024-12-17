我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

家庭平均人口減少 推升灣區住房需求

編譯組／綜合報導
灣區的平均家庭規模愈來愈小，需要更多的住房來容納停滯不前的灣區人口。（取自Pexels）
灣區的平均家庭規模愈來愈小，需要更多的住房來容納停滯不前的灣區人口。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區的平均家庭規模愈來愈小。專家稱，這意味著需要更多的住房來容納停滯不前的灣區人口。

家庭規模的縮小，在很大程度上歸因於獨居的年輕人和年長的空巢老人。這種趨勢並非灣區獨有，而這種轉變無疑對住房市場產生了影響。

自2019年以來，灣區只有一個人居住的家庭比例增加了1.5個百分點。加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）人口學家兼高級研究員詹森（Hans Johnson）認為，在灣區，特別是舊金山和屋崙等城市，儘管人口保持不變或在下降，但住房單元卻在增加。

他說：「這些（新單元）中有 90% 以上是『規定出租』（required rental）單元，其中絕大多數是兩居室或兩居室以下的單元。」

根據詹森的說法，由於住房供應的變化，四年前還可能與多個室友合住的人，現在更多時候可以單獨居住或只與一個室友居住。

這一趨勢也與加州出生率下降有關。詹森解釋說，自2000年代末以來，總出生率大幅下降，這表明年輕一代不太願意首先組建家庭。

同時，隨著預期壽命的延長，老年空巢者（empty-nesters，或子女已離家的父母）留在家中的時間也在延長。Redfin首席經濟學家費爾韋瑟（Daryl Fairweather）說，灣區的老年房主往往會在家中居住更長時間。這是因為根據13號提案（Prop 13），灣區的房產稅（property tax）稅率特別低，而抵押貸款（mortgage）利率很高。這些因素都阻礙了房主縮小規模。

這些因素加在一起，導致許多擁有三間或更多臥室的房屋只住著一兩個人。

詹森說：「現在把這些點聯繫起來，這意味著住房周轉率比過去低，市場上的大房子愈來愈少。」老年人在自己家中居住的時間更長，阻礙了其他人（如有孩子的年輕家庭）購買和利用這些空間。

現在，灣區面臨著雙重挑戰，既要建造足夠的住房，又要確保住房符合人們的真正需求。詹森認為，為家庭設計的新住房嚴重短缺，無論是在面積方面，還是更關鍵的所有權機會方面。目前，只租不售的住房單元很多，但購房機會卻不足。

「絕大多數人都想擁有自己的房子，」他說。「但隨著每戶人口的減少，建築商要做的最理想的事情就是建造小型租賃單元。這是加州和灣區目前面臨的主要挑戰。」

灣區 加州 舊金山

上一則

見義勇為 金山咖啡師擒劫匪

下一則

聖荷西7成自住房破百萬 領跑全國 舊金山57%緊追在後

延伸閱讀

2026世足賽 聖市與灣區主辦委員會談判一年多達協議

2026世足賽 聖市與灣區主辦委員會談判一年多達協議
屋崙國際機場更名被禁 屋崙港上訴

屋崙國際機場更名被禁 屋崙港上訴
科技業蓬勃發展 舊金山灣區百萬年薪人口比率 全美都會區之冠

科技業蓬勃發展 舊金山灣區百萬年薪人口比率 全美都會區之冠
灣區百萬年薪人口 冠全美都會區

灣區百萬年薪人口 冠全美都會區
美零售商搶拉貨港口忙翻 WTO：全球貿易展現韌性本季溫和擴張

美零售商搶拉貨港口忙翻 WTO：全球貿易展現韌性本季溫和擴張

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

2024-12-09 16:21
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。（美聯社）

保費漲不停 加州760萬房屋棄保 灣區這地方最嚴重

2024-12-09 15:23
聯邦貿易委員會此前在金山舉行會議，提醒民眾注意詐騙。（記者劉先進╱攝影）

全美線上求職詐騙激增 小心這一類任務詐騙

2024-12-13 20:09
14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風。（美聯社）

舊金山史無前例發布龍捲風警報 國際機場遭遇近50年來最強烈陣風

2024-12-15 01:20

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸