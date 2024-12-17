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簽證加急業務火爆 移民律師：未來門檻更高

記者張宏／綜合報導
近日接連有留學生或陪讀家長在入美國海關時，被盤查數小時。（資料照片）
近日接連有留學生或陪讀家長在入美國海關時，被盤查數小時。（資料照片）

因為學生簽證轉學過多或陪讀轉學生簽證，進入美國海關時被盤查數小時。華人移民律師表示，大家都在為川普上台後移民政策收緊做準備，尤其加急業務非常火爆，希望趕上最後一班車。

機場接送司機Vincent吳近日接連遇到兩個客人在入關時被盤查，苦等四個小時。他表示，其中一個客人是50多歲來陪讀的媽媽，也給自己報了一個學校進修，結果海關詢問她在校成績及是否經常上課，前後耗費四個小時才得以入關。還有一個留學生也因為轉學過多，被海關盤問四小時。

律師劉龍珠表示，雖然川普還未上任，但已暗流湧動，整體趨嚴。他有位客人大學、研究所和博士都在美國名校就讀，且在美國居住很多年，但是學生簽證到期後，依然需要離境再獲得有效簽證。未來川普上任後不僅會打擊非法移民，對合法移民一樣也會嚴格限制。之前也有過類似舉措，但未來力度會更大。例如工作簽證會更難獲得，因為工作簽證是找不到本國人才需要請外國人，但實際操作中有放水成分，未來預計會更嚴格，在職位和收入上設定更高門檻。

他說，政治庇護未來也會整體趨嚴，能否批准很大程度要看移民法官，取決於對這類人的認知而不是根據美國法律。因此川普上任後，那些把關不嚴的法官也許會被調離。對於非法移民，川普說遣返1100萬人威嚇作用多過實際操作，但非法移民也有其權益，他作為律師會在法律範圍內提供保護。

華人律師也鼓勵客人加急趕最後一班車。律師劉莉莎表示，根據川普第一個任期內的移民政策，可以預計他上任後會全面收緊，所以敦促已遞交申請的客戶辦理加急，且能遞交的案件盡快。

她說，川普在第一個任期鼓勵買美國貨和雇用美國人，且頒發50條行政命令，此次作為他最後一個任期，且共和黨控制兩院，移民政策必然全線受到收緊，非法移民走線肯定衝擊最大，職業和親屬移民也無法倖免。像在川普第一個任期，所有他們遞交的L1職業經理人簽證申請，移民局基本不看，只是要求全部補件。雖然移民法很難改變，但是移民局內部操作必然會對中國留學生和申請人更嚴格。

非法移民 學生簽證 川普

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