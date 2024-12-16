龍捲風襲擊史考特谷 幸無人死亡

Bruno's Bar and Grill餐廳拍到的龍捲風襲擊史考特谷畫面。(美聯社)

罕見龍捲風 14日（周六）襲擊了史考特谷（Scotts Valley），掀翻了汽車，迫使居民躲藏。猛烈風暴同時襲擊了灣區其他地區和聖塔克魯茲縣。

國家氣象局表示，南灣、半島和東灣周六一整天都出現大雨和大風，導致該地區停電。周日天氣比較溫和。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，國家氣象局14日下午1時30分確認龍捲風 的訊息。但到晚上尚未確定嚴重程度等級。

史考特谷警察局稱，Mount Hermon大道購物區及其周圍有多輛汽車被翻倒。Mount Hermon Road附近的電線也斷了，各個方向的道路也被封鎖。有些人被送往附近的創傷中心進行評估和治療。雖然已有受傷報告，但截至下午5 時尚未造成死亡。

「我上車後，雨就從側面流下來了，」剛從商店出來的58歲居民華萊士說，「我一轉身，發現有龍捲風。它就在那裡，正在扯斷這些樹枝。它舉起並移動我的車，將車側向和向後翻轉到這些樹上。」

華萊士的灰色福特F-150皮卡已被撞得皺巴巴的。但至少他沒有受傷。 他說：「對我來說，這不是世界末日。對於其他人來說，情況要糟糕得多。我會沒事的。」

史考特谷谷副市長（Derek Timm）蒂姆表示，龍捲風掀翻了幾輛汽車，吹倒了樹枝和樹木，其中一棵樹掉到了史考特谷中學。強風將交通號誌從支撐桿上扯下來，吹倒了史考特谷目標停車場的一根燈柱，吹倒了電線桿，導致整個下午的電力中斷和交通混亂。

蒂姆說：「幸運的是，沒有造成人員傷亡。」他讚揚了當地公共安全機構迅速而專業的反應。

當天早些時候，國家氣象局雷達顯示聖馬刁海岸附近有強風，符合觸發舊金山 和聖馬刁縣北部龍捲風警報的條件。該警告是舊金山首次發布，於凌晨5時54分左右生效，約20分鐘後解除。強風吹倒了整個城市的樹木和電線，堵塞了主要道路和街道，令居民感到震驚。

居民西蒙（Phill Simon）和他的家人正在家中睡覺，手機上傳來的龍捲風警報的尖叫聲將他們吵醒。然後是屋頂碎石敲打窗戶的尖銳聲音。隨後一聲巨響促使這家人躲藏起來，直到警報解除。

「我確實很震驚，」這位長期居住在舊金山的居民說。 「望向窗外，電閃雷鳴，雷聲隆隆。這有點像世界末日。這太瘋狂了。

國家氣象局稱，加州平均每年會發生11次龍捲風，通常發生在春季和秋季。儘管龍捲風可能發生在全州範圍內，但常見於北部中谷地區。

周六上午，九縣地區的幾個城市發布了洪水 警報。

由於降雨引發洪水，半島貝爾蒙市的Shoreway Road雙向交通封閉數小時。在蒙特瑞縣，卡梅爾河州立海灘的洪水警戒於周六上午生效，持續到周日下午。舊金山和聖巴布洛海灣沿岸地區的沿海洪水警告將持續到周一下午。

氣象局周六記錄到的風速為每小時75-85哩。舊金山國際機場的風速為每小時83哩。屋崙的風速為每小時59哩。蒙特瑞機場也遭遇了時速79哩的大風。

強風導致樹木倒塌和長時間停電，影響了從聖塔克魯茲到列治文的居民。