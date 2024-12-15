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屋崙華埠火災後 慈濟為受災家庭過聖誕

記者劉先進／屋崙報導
慈濟基金會14日在屋崙華埠舉行特別活動，與四個月前華埠公寓火災中的26戶受災家庭一起，慶祝聖誕節日。（記者劉先進╱攝影）
慈濟基金會14日在屋崙華埠舉行特別活動，與四個月前華埠公寓火災中的26戶受災家庭一起，慶祝聖誕節日。（記者劉先進╱攝影）

慈濟基金會14日在屋崙華埠舉行特別活動，與四個月前華埠公寓火災中的26戶受災家庭一起，慶祝聖誕節日。數個住戶表示，希望早點搬回去居住。華人伍先生（David Ng）說，一家五口搬到華埠另一處住所，不僅租金貴，且房間窗戶少、陽光不充足，孩子搬家後成績也受影響。

華埠9街夾Madison街的一棟公寓在8月14日淩晨5時發生因縱火導致的二級火警，導致31戶、總計100多個華裔租客緊急轉移，所幸無人員傷亡。14日在亞洲文化中心的活動上，慈濟義工身穿聖誕老人的紅色服裝，還準備好連夜趕工編織的圍巾，送給受災家庭，帶來節日溫暖和祝福。

慈濟基金會屋崙負責人蔡麗君（Jennifer Thai）表示，火災發生後，慈濟先展開30天急難救助，9月至今對28戶家庭展開四個月的中期關懷，根據人口、受災情況等，發放每個住戶600到1000元救助資金。當天參加的住戶約26戶，接下來到明年8月，將長期關懷，提供家庭填表申請支持性住房、翻譯、協助搬家等服務，並提供少數家庭資金幫助。

數個受訪家庭說，希望盡快搬回去居住。本報記者實地探訪發現，事發公寓還未開始進一步維修，只用木板圍住受損嚴重區域。租戶Yan女士說，一家三口本來住在二樓，火災後，她租住朋友在卡斯楚谷（Castro Valley）的住所，父母住在親戚家，分隔兩地頗不方便，希望快速搬回原來住所。

住戶Vincent Wong說，事件之後紅十字會和教堂提供兩周的臨時酒店，慈濟也積極協助，不過政府並未提供一分錢的資助，他目前一人在外租房，孤立無援。

住戶伍先生說，一家三口和岳父母本住在公寓，火災後只能搬到Alice街，月租金1700元，租金貴，居住條件也比原本差，窗戶少、室內黑沉沉且空氣不流通，上廁所不方便，孩子因火災搬家，學習成績大受影響。

屋崙副市長梅菲爾德（Kimberly Mayfield）說，下周將聯繫市府部門，讓業主得到確切消息，知道承包商需要做什麼，以便快速推進公寓的維修工程。

屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，很理解住戶的失望，等待時間很久，但政府做事費時較長，必須合規。他已與市議長、即將上任的臨時市長勵琪（Nikki Fortunato Bas）溝通，預計勵琪未來繼續任命梅菲爾德跟進此事。

事發公寓房東Cathy Gin對本報表示，目前建築物沒有電力供應，處於黃色標記狀態（Yellow tag），正在等待規畫局通審批文件。市政府曾表示，會快速辦理許可證，但情況並非如此。如今11月大選結束，負責官員離職，還不知審批程式多長，「縱火犯是一個有精神疾病的女遊民，但難以負責賠償。」

她還需要對大樓進行多方改造，包括抵抗地震，並檢查陽台和樓梯，保證未來安全，因之前出現過柏克萊陽台上開派對、人掉下致死的事件。

屋崙華促會理事會主席莊錦鎮發言。（記者劉先進╱攝影）
屋崙華促會理事會主席莊錦鎮發言。（記者劉先進╱攝影）
事發公寓大樓房東Cathy Gin（右）也到了現場，和租戶的孩子溝通。（記者劉先...
事發公寓大樓房東Cathy Gin（右）也到了現場，和租戶的孩子溝通。（記者劉先進╱攝影）
華埠9街夾Madison街的一棟公寓在8月14日淩晨5時發生因縱火導致的二級火警...
華埠9街夾Madison街的一棟公寓在8月14日淩晨5時發生因縱火導致的二級火警，導致31戶、總計100多個華裔租客緊急轉移，不少租戶表示希望盡快搬回。（記者劉先進╱攝影）
住戶Vincent Wong說，希望政府給住戶提供一些幫助。（記者劉先進╱攝影）
住戶Vincent Wong說，希望政府給住戶提供一些幫助。（記者劉先進╱攝影）
慈濟基金會義工給受災家庭圍上手工編織的圍巾，送上節日祝福。（記者劉先進╱攝影）
慈濟基金會義工給受災家庭圍上手工編織的圍巾，送上節日祝福。（記者劉先進╱攝影）
慈濟基金會屋崙負責人蔡麗君說，給數十個受災租戶提供幫助。（記者劉先進╱攝影）
慈濟基金會屋崙負責人蔡麗君說，給數十個受災租戶提供幫助。（記者劉先進╱攝影）

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