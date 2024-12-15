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舊金山史無前例發布龍捲風警報 國際機場遭遇近50年來最強烈陣風

編譯廖宜怡／綜合報導
14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風。（美聯社）
14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風。（美聯社）

因受到強風暴雨襲擊，灣區14日上午許多地區出現樹木傾倒、停電和道路堵塞的情況。而在清晨6時左右，舊金山更發布了一項史無前例的龍捲風警報，警報持續了約20分鐘。至於是否真的有龍捲風發生，舊金山紀事報表示，可能要等到15日才能釐清。

14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風，整個灣區有超過3萬1000名太平洋瓦電（PG&E）用戶停電，其中7000多戶位於舊金山。

紀事報表示，就在上午6時許，雷達顯示出舊金山有發生龍捲風的可能。圖像顯示，這個結構緊密的氣團移動到金門公園以北的海岸，穿過了外列治文區（Outer Richmond），然後來到普利西迪歐區（Presidio）。國家氣象局表示，他們會派出調查小組評估這些地區遭受破壞的程度，以確定是否真的發生了龍捲風。

氣象學家波特（Greg Porter）指出，雷達顯示，在聖馬刁縣附近的太平洋海域有一股吹向陸地的強風，由於這股強風的強度超過了警報門檻，於是觸發了警報。

波特表示，儘管龍捲風的規模並不大，但雷達偵測到的龍捲風路線是直接往舊金山的方向前進，而且更重要的是，這個潛在的龍捲風是被雨水包裹著的，使龍捲風的確切位置更難以確定。有鑑於此，波特認為，向整個可能受襲擊的地區發出警報是安全的做法。

紐約時報報導，41歲的舊金山居民沃桑（Rebecca Wersan）表示，她和丈夫14日上午被手機發出的巨大警報聲吵醒，丈夫還很狐疑地說：「灣區有龍捲風？」

當時躺在床上的沃桑一邊想著是不是應該前往一個安全的地方，一邊想著她最近才剛在飛機上看過的電影「龍捲風暴」（Twisters）。她不停地看時間，焦急地希望警報趕快結束，這樣她就不用再擔心了。所幸警報在發布20分鐘後就解除。

然而，並非所有舊金山居民都接到了龍捲風警報。住在金門公園附近的庫馬-維索（Karishma Kumar-Wessel）表示，她是在14日去看牙醫時才聽說了這件事。她的第一個反應是難以置信，然後才意識到自己並沒有做好應對龍捲風的準備。

庫馬-維索說：「我在加州出生長大，以為龍捲風只會發生『奧茲國』（Oz，綠野仙蹤中一個虛構的國度）。」

14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風...
14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風。（美聯社）
舊金山周六清晨史無前例發布龍捲風警報，使許多居民震驚。（電視新聞截圖）
舊金山周六清晨史無前例發布龍捲風警報，使許多居民震驚。（電視新聞截圖）

龍捲風 舊金山 灣區

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