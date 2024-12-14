全美「線上求職詐騙」激增 上半年損失高達2.2億元

聯邦貿易委員會此前在金山舉行會議，提醒民眾注意詐騙。（記者劉先進／攝影）

聯邦貿易委員會（FTC）的最新投訴數據顯示，要求消費者重複執行一系列任務的線上求職詐騙激增，這與整體求職詐騙報案損失的增加密切相關。這些被稱為任務詐騙（task scams）的騙局，在過去四年中大幅增加，從2020年的零起，飆升到2024年上半年的2萬起。這些騙局導致工作詐騙報案損失總額，僅在2024年的前六個月就超過2.2億元。

聯貿會統計，任務詐騙數據狂飆，從2020年的零起增加到2023年的5000起，然後在2024年上半年翻了兩番，達到約2萬起。這些騙局導致工作詐騙報案損失總額整體增加。從2020年到2023年，求職詐騙報案損失總額增加兩倍，僅在2024年的前六個月就超過2.2億元。據估計，任務詐騙占2024年求職詐騙報案的近40%。

任務詐騙通常以向消費者發送有關線上工作的短信或WhatsApp 消息開始，但內容很少。當消費者回覆時，他們被告知將完成與「應用程式優化」或「產品推廣」之類的事情相關的任務。一旦開始在線上應用程式或平台上執行任務，消費者甚至可能會從所謂的任務中獲得小額報酬，從而讓他們相信這是一份合法的工作。然後騙局開始轉向，要求消費者投入自己的資金，來完成下一組任務，並總是承諾會帶來更多的回報，但一旦他們匯出資金，這筆錢就永遠消失。

加密貨幣 是這些騙局的首選支付方式。任務騙局導致加密貨幣損失舉報總數增加，僅2024年上半年就達到4100萬元，幾乎是2023年全年損失舉報總額的兩倍。

聯貿會建議消費者避免這些騙局，具體策略是，不要理會那些關於工作的普通且意外的短信或WhatsApp消息。真正的雇主絕不會通過這種方式聯繫求職者。不要向任何人付款以獲得報酬。有人告訴你，要付錢才能得到所謂的應得報酬，這肯定是騙局。沒有合法的企業會這樣做。不要相信任何說要付錢給人在網上評價或點讚的人。這是非法的，沒有誠實的公司會如此行事。