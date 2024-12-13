金山華埠抗議30號公車改長、短線 不便長者、遊客入華埠

30號線是連接華埠、北灘和SOMA等區域的重要交通命脈，對低收入學生、長者、工人及遊客至關重要。(市交通局提供)

受困於預算 銳減、收入大幅減少等影響，舊金山市交通局近日決定在全市減少四條公車線路的服務，其中包括把途徑華埠 的30號公車改為長線和短線，以縮減開支。12日在北平園召開的社區會議中，華埠商戶聯會和中華總商會的代表及當地居民向交通局官員表達抗議，稱這一決定事前沒有與社區溝通，且對社區長者和商家日常生活造成極大不便。

30號與45號公車是途徑華埠最重要的兩條公交線路，也是全市最繁忙的公車線路之一。30號公車由靠近金門大橋的Crissy Field出發，途徑漁人碼頭、Chestnut街、北灘區、華埠市德顿街（Stockton Street）、聯合廣場，直至舊金山Caltrain火車站。

根據交通局的公告，該變動預計明年2月執行，30號公車長線將與原線路、及發車頻率保持一致；短線在穿越華埠、通過市德頓街隧道後，終點站設置在Post街夾Grant街，削減了原線路中向南延伸的路程。30號短線將左轉進入Kearny、Sutter街做短循環，最後匯入市德頓街原線路返回。

交通局線路規畫高級經理甘迺迪（Sean Kennedy）說，長、短線各自發車頻率仍維持在12分鐘一輛，即每6分鐘會有一輛30號車經過。加上45號公車，華埠居民等車的時間仍維持在3至4分鐘。

他對本報表示，在地鐵 T線延長線修入華埠後，地鐵乘客數量增長了60%，其數據顯示華埠以南線路的乘客量相應大量減少，所以短線便省去了30號公車在華埠以南的線路。

華埠商戶聯會會長邵旗謙批評市交通局的社區外展工作糟糕，沒有詢問華裔社區的意見，便做出決定，是對城市最龐大的公共交通乘客群體的不尊敬。

30號短線在穿越華埠、通過市德顿街隧道後，終點站設置在Post街夾Grant街，削減了原線路中向南延伸的路程。(記者王子涵╱攝影)

邵旗謙強調，同一路公車分長線、短線，會導致長者、遊客的混淆和不便。他表示，城市中有許多長者公寓坐落在30號線路的南段，且這些長者有許多是華語、西語的單語種弱勢群體，乘坐30號公車，是這些長者來到華埠購買日用品、獲取公共服務的必要工具。

「若老人誤上了短線，便被迫在市中心下車，手上還提著繁重的日用品，回家將會十分困難。難道讓他們轉地鐵、或者改搭計程車？這是不可能的。」邵旗謙表示，「這樣的改動完全不合理，長者及不知情的遊客會因此不願乘坐公車。」

中華總商會在聲明中表示，30號線是連接華埠、北灘和SOMA等區域的重要交通命脈，對低收入學生、長者、工人及遊客至關重要。華埠仍在疫情、仇亞犯罪和經濟困境中掙扎，30號線對經濟復甦和旅遊業發展至關重要。

商會代表Tan Chow強調，在農曆新年前的關鍵時期，削減這一重要公共服務將阻礙社區小商業的復甦。他提到，華埠對中央地鐵延長線的漫長等待和艱苦奮鬥史，Tan Chow認為削減服務只會削弱乘客量，損害當地經濟。

「中央地鐵應是補充，而非取代地面交通。」他說。

市交通局交通主任柯希鮑恩（Julie Kirschbaum）表示，她會認真考慮社區所反饋的所有意見，並表示交通局所面臨的預算危機是巨大的。交通局自身在減少招聘，公交司機和維修技師也嚴重缺乏。

據之前交通局局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）報告，交通局在2026至2027財年面臨每年2.39億至3.22億元的赤字，減少公共服務將必不可免。